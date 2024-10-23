 
الأربعاء 2024-10-23 11:33 ص
 
 

إذا اشتممت هذه الرائحة في المنزل.. احترس هناك ثعبان!

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   إذا شممت رائحة خيار في منزلك في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله، فعليك الاحتراس لأن هذا قد يعني أن هناك أفعى سامة في منزلك.

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وذكر موقع "بوبي بونز" أنه "قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف في منزلك"، كالأفاعي الجرسية السامة، على سبيل المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.


ويعود السبب وراء هذه الرائحة إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته.


وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار كآلية دفاع. ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضًا على تلك الرائحة.


وشدد الموقع على أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليصك منها، في حال تأكدت من وجودها في المنزل، وعدم الاقتراب منها بنفسك.

 

مصراوي

 
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