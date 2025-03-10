إفطار رمضاني متكامل بالمقلاة الهوائية في 30 دقيقة

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان الفضيل، تتسابق البيوت للاستعداد لهذا الشهر الكريم بتجهيز موائده العامرة التي يتجمع حولها الأهل والأصدقاء. ومن المعروف أن السيدات وربات المنازل يقضين وقتًا طويلاً في المطبخ لتحضير الوجبات الشهية لأفراد الأسرة، ولكن مع تطور الأدوات المطبخية الحديثة، أصبح من السهل إعداد العديد من الأطباق الصحية والمغذية باستخدام المقلاة الهوائية.

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والتي تعتبر "هبة من السماء" وفقًا للخبير أندرياس هانسن. المقلاة الهوائية تستخدم الهواء الساخن لطهي الطعام بقليل من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق، مما يقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية والدهون.



إليك قائمة متنوعة بأطباق يمكن تحضيرها في المقلاة الهوائية في رمضان، والتي توفر وقتًا وجهدًا، وتتيح لك إعداد وجبات لذيذة وصحية دون الحاجة لقضاء ساعات طويلة في المطبخ:



السمبوسة والقطايف

سواء كانت السمبوسة مُحضرة في المنزل أو مجمدة من السوبر ماركت، يمكن تحضيرها بطريقة صحية في المقلاة الهوائية. فقط رشيها برذاذ زيت الطهي ورتبيها في سلة المقلاة، ثم ضعيها على درجة حرارة 175 مئوية لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. أما القطايف، بعد تحضير العجينة وحشوها بالمكسرات أو الجبن، يمكنك رشها برذاذ زيت الطهي وطهيها في المقلاة الهوائية على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا. ثم قومي بغمسها في الشراب الحلو وزينيها بالفستق المطحون.

مكعبات اللحم

لتحضير مكعبات اللحم، يمكنك تقطيع لحم الخاصرة أو الضلع إلى مكعبات متساوية وخلطها مع الفطر المقطع. ثم قومي بتتبيل الخليط بزيت الزيتون والصلصة ومسحوق الثوم والملح والفلفل، ثم ضعيه في المقلاة الهوائية وفقًا لدليل درجات الحرارة لطهي اللحم. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم قدميه مع البطاطس المهروسة أو السلطة الخضراء.

الكباب

الكباب يمكن تحضيره بسرعة وسهولة باستخدام المقلاة الهوائية. بعد مزج اللحم المفروم مع التوابل والبصل والأعشاب، شكلي الكباب وضعه في سلة المقلاة الهوائية. لا يحتاج إلى وقت طويل للطهي ليصبح جاهزًا، ليحصل على نكهة مميزة وصحية.

صدور الدجاج وبطاطا

يمكن تحضير صدور الدجاج بسهولة باستخدام المقلاة الهوائية، وذلك من خلال رشها بقليل من زيت الزيتون وتتبيلها بالثوم والبصل والملح والفلفل. ضعيها في المقلاة على درجة حرارة 185 مئوية لمدة 20 دقيقة. للحصول على طعم رائع، قومي بتقليبها في منتصف الوقت. كما يمكن إضافة البطاطس المتبلة بالثوم والبابريكا، واطهيها في المقلاة الهوائية لمدة 15-20 دقيقة على درجة حرارة 190 مئوية، مع تقليبها في منتصف الطهي.

أفخاذ دجاج مشوية

لتحضير أفخاذ الدجاج المشوية، قومي بتتبيلها واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة. ثم ضعيها في المقلاة الهوائية، واطهيها على درجة حرارة 200 مئوية إذا كانت بالعظم، أو 180 مئوية إذا كانت منزوعة العظم. ستكون النتيجة أفخاذ دجاج طرية وعصيرية، ومثالية للإفطار في رمضان، يمكن تقديمها مع الأرز أو البطاطس أو السلطة.

سمك البلطي المقلي

السمك في المقلاة الهوائية يُطهى بشكل صحي وأقل دهونًا مقارنة بالقلي التقليدي. لتحضير سمك البلطي، قومي برشه بالزيت وغطّيه بالتوابل مثل البابريكا ومسحوق الثوم والملح والكمون. ضعيه في سلة المقلاة الهوائية على درجة حرارة حوالي 70 مئوية لمدة 10 دقائق، مع التقليب في منتصف الوقت حتى يتحول إلى ذهبى ويصبح ذا ملمس طري.

أرز أبيض

لتحضير الأرز الأبيض في المقلاة الهوائية، قومي بوضع 1.5 كوب من الماء لكل كوب من الأرز الأبيض في طبق مقاوم للحرارة مع قليل من الملح وملعقة كبيرة من الزيت لمنع الالتصاق. ضعي الطبق في سلة المقلاة الهوائية على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 25-30 دقيقة، وتوقفي عن الطهي منتصف الوقت لخلط الأرز جيدًا. ثم اتركيه لمدة 5-10 دقائق لتعزيز الملمس.

معكرونة مقرمشة

لتحضير معكرونة في المقلاة الهوائية، اغلي المعكرونة مسبقًا حتى تنضج قليلًا، ثم قومي بتقليبها بالزيت لتصبح مقرمشة من الخارج. ضعي المعكرونة في سلة المقلاة واطهيها على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 10-12 دقيقة مع رج السلة في منتصف الطهي لضمان النضج المتساوي.

فلافل صحية

استخدمي المقلاة الهوائية لتحضير فلافل ذهبية ومقرمشة بدون القلي التقليدي. شكلي الفلافل من الحمص أو الفول المطحون مع التوابل والأعشاب، ثم رشيها بالزيت وضعيها في سلة المقلاة. ستصبح الفلافل لذيذة وصحية، يمكن تقديمها مع خبز البيتا والطحينة والخضروات.

شوربة صحية

يمكن أيضًا تحضير الحساء في المقلاة الهوائية باستخدام المكونات الطازجة، مثل الخضراوات والدجاج أو اللحوم. قم بتتبيلها بشكل بسيط مع إضافة الماء والبهارات، ثم ضعها في المقلاة لطهيها بشكل سريع وصحي.



تعد المقلاة الهوائية من الأدوات المثالية لتحضير وجبات رمضان الصحية والمغذية، حيث تساعد على تقليل الدهون والسعرات الحرارية وتحضير الأطعمة بسرعة دون التضحية بالطعم. استمتعي برمضان هذا العام مع وجبات لذيذة وسهلة التحضير!