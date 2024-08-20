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"إكس" تحذف حساب الإعلامي المصري باسم يوسف عن المنصة

الإعلامي المصري باسم يوسف
الإعلامي المصري باسم يوسف
الثلاثاء، 20-08-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري-   حذفت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي حساب الإعلامي المصري باسم يوسف دون تحديد السبب رسميًا حتى اللحظة.

وتداول رواد المنصة خبر حذف الحساب الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، وقال البعض إن سبب حذف الحساب هو تأييد يوسف الواضح لفلسطين وغزة.

وبناءً على هذا الافتراض، انتقد الكثيرون سياسة "إكس"، مؤكدين أن حرية التعبير يجب أن تبقى محمية ولا يجب المساس بها.

وتزامنًا مع قصف قطاع غزة، تواجه شركات التواصل الاجتماعي اتهامات بازدواجية المعايير وممارسة التضييق على حرية الرأي والتعبير لخدمة إسرائيل، وصلت إلى حد إغلاق حسابات كانت مخصصة لنشر الصور ومقاطع الفيديو لما يعانيه الفلسطينيون يوميًا.

وأقدمت منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس" على حذف ملايين المنشورات المتعلقة بما يجري في قطاع غزة.

وأرجعت ذلك لقوانين تتعلق بالمحتوى، وقدمت تحذيرات من نشر مواد تعتبرها تحرض على الكراهية أو العنف، مستخدمة ما يُعرف بالخوارزميات لتنفيذ هذه السياسة.

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سكاي نيوز عربية

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