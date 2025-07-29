إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025

ويُعد هذا التتويج محطة فارقة في مسيرة الراحلي، التي تبدأ من خلاله مرحلة جديدة بصفتها سفيرة للجمال والثقافة العربية في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، حاملة رسالة تعكس هوية المرأة العربية المعاصرة.
إلى جانب التاج، حصلت نهيلة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، إضافة إلى خاتم من الألماس مُقدّم من مجوهرات "بيسان"، تكريمًا لحضورها اللافت وتميّزها طوال مراحل المنافسة، التي شهدت مشاركة واسعة من مرشحات عربيات من مختلف الجنسيات.
الراحلي عبّرت في كلمة مقتضبة عقب تتويجها عن فخرها بتمثيل المرأة المغربية والعربية، مؤكدة التزامها بدعم القضايا الثقافية والاجتماعية خلال فترة حملها للقب.
-
أخبار متعلقة
-
حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!
-
في الستين من عمرها.. يمنية تُحقق حلم الثانوية العامة - صورة
-
تصرف صادم في أمريكا... هذا ما فعله أب بابنه خلال إخلاء طائرة!
-
نمر يهاجم سائق دراجة نارية في الهند - فيديو
-
هام لجميع أولياء الأمور .. دراسة تحذّر من خطر الهواتف الذكية على الأطفال
-
3 خطوات بسيطة لتجميد المانجو بشكل مثالي لاستخدامها طوال العام
-
أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟
-
طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!