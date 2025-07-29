إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025

الوكيل الإخباري- تُوجت الشابة المغربية نهيلة الراحلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2025، خلال حفل رسمي أقيم في ولاية كاليفورنيا، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.

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ويُعد هذا التتويج محطة فارقة في مسيرة الراحلي، التي تبدأ من خلاله مرحلة جديدة بصفتها سفيرة للجمال والثقافة العربية في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، حاملة رسالة تعكس هوية المرأة العربية المعاصرة.



إلى جانب التاج، حصلت نهيلة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، إضافة إلى خاتم من الألماس مُقدّم من مجوهرات "بيسان"، تكريمًا لحضورها اللافت وتميّزها طوال مراحل المنافسة، التي شهدت مشاركة واسعة من مرشحات عربيات من مختلف الجنسيات.



الراحلي عبّرت في كلمة مقتضبة عقب تتويجها عن فخرها بتمثيل المرأة المغربية والعربية، مؤكدة التزامها بدعم القضايا الثقافية والاجتماعية خلال فترة حملها للقب.