الثلاثاء 2025-07-29 12:05 م
 

إليكم هوية ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2025

لللا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   تُوجت الشابة المغربية نهيلة الراحلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2025، خلال حفل رسمي أقيم في ولاية كاليفورنيا، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.

اضافة اعلان


ويُعد هذا التتويج محطة فارقة في مسيرة الراحلي، التي تبدأ من خلاله مرحلة جديدة بصفتها سفيرة للجمال والثقافة العربية في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، حاملة رسالة تعكس هوية المرأة العربية المعاصرة.


إلى جانب التاج، حصلت نهيلة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، إضافة إلى خاتم من الألماس مُقدّم من مجوهرات "بيسان"، تكريمًا لحضورها اللافت وتميّزها طوال مراحل المنافسة، التي شهدت مشاركة واسعة من مرشحات عربيات من مختلف الجنسيات.


الراحلي عبّرت في كلمة مقتضبة عقب تتويجها عن فخرها بتمثيل المرأة المغربية والعربية، مؤكدة التزامها بدعم القضايا الثقافية والاجتماعية خلال فترة حملها للقب.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: مليون امرأة وفتاة بغزة يواجهن المجاعة

لةلة

فن ومشاهير الليدي مادونا تُودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: "لن يتكرّر" - فيديو

لاللاللا

فن ومشاهير إليسا تُشعل "أعياد بيروت" وتُفاجئ الجمهور بديو مع كارول سماحة - فيديو

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام

فلسطين مرصد عالمي للجوع: المجاعة "تتكشف" في قطاع غزة

محروقات

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية 1.9% خلال 5 شهور

للال

منوعات حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!

مو

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان مصحوبة بخطة استثمارية تمنح العملاء عائداً مالياً يصل إلى 60 ألف دينار في نهاية عمر القرض



 
 





الأكثر مشاهدة