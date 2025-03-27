إمام يمنع النساء من الصلاة بالمسجد يثير جدلا بالمغرب - فيديو

في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير، عبر الإمام عن استيائه من تصرفات بعض النساء داخل المسجد، حيث وصف سلوكهن بالفوضوي، مشيراً إلى أنهن يتسببن في إزعاج للمصلين عبر تبادل الأحاديث أثناء الصلاة. ووجّه الإمام خطاباً للنساء قائلاً إن "صلاتهن في المنزل أفضل من الصلاة في المسجد"، معلناً إغلاق الجناح الخاص بالنساء إلى أن يلتزمن بالقواعد التي وضعتها إدارة المسجد.
وقد تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد بعض المستخدمين قرار الإمام معتبرين أنه من واجبه الحفاظ على حرمة المسجد والتأكد من أن أجواء الصلاة تبقى هادئة ومناسبة. في المقابل، انتقد آخرون القرار، مؤكدين أن دور الإمام يجب أن يقتصر على النصح والإرشاد، ولا يحق له منع النساء من الصلاة في المسجد.
هذا الجدال يعكس التوترات المستمرة حول دور النساء في الأماكن العامة والتفاعل مع القيم الدينية في المجتمع.
قرار صائب ؟؟؟؟ pic.twitter.com/DGgPQDQBMp
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