إندونيسيا.. ملايين الدولارات وذهب داخل منزل مسؤول مكافحة الفساد

وأعلنت الشرطة الإندونيسية ضبط أكثر من 20 مليون دولار بعملات مختلفة، إضافة إلى 74 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، فيما جرى تسمية أدريانسيه مشتبهًا به في قضايا ابتزاز ورشوة وغسل أموال مرتبطة بملف شركة التأمين الحكومية "أسابري".
ونفى المسؤول ارتكاب أي مخالفات، موضحًا أن استقالته تهدف إلى الحفاظ على حياد التحقيق، بينما تواصل السلطات الأندونيسية إجراءاتها مع توقيف مشتبه به آخر في القضية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تدعم طفلك إذا لم يكن مهتمًا بالرياضة؟
-
أستراليا.. مكنسة روبوتية تتحول إلى كارثة وتحرق شابًا - فيديو
-
مصر.. منشفة داخل بطن مريضة بعد عملية جراحية تفتح تحقيقًا بالإهمال الطبي
-
أمريكا.. ثور بيسون يهاجم سائحاً مسناً ويقذفه في الهواء - فيديو
-
طاجيكستان.. طوفان طيني يمحو قرية ويخلف دماراً واسعاً - فيديو
-
السجن 27 عاماً لرجل قتل زوجته وقطّع جثتها في فرنسا
-
تركيا.. عالم زلازل يحذر سكان إسطنبول بعد الهزات الأخيرة
-
ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات