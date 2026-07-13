إندونيسيا.. ملايين الدولارات وذهب داخل منزل مسؤول مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري- استقال فيبري أدريانسيه، رئيس نيابة الجرائم الخاصة في مكتب المدعي العام الإندونيسي، بعد مداهمات نفذتها الشرطة لمنزله ومواقع مرتبطة به ضمن تحقيق في شبهات فساد.

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وأعلنت الشرطة الإندونيسية ضبط أكثر من 20 مليون دولار بعملات مختلفة، إضافة إلى 74 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، فيما جرى تسمية أدريانسيه مشتبهًا به في قضايا ابتزاز ورشوة وغسل أموال مرتبطة بملف شركة التأمين الحكومية "أسابري".