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إندونيسيا.. ملايين الدولارات وذهب داخل منزل مسؤول مكافحة الفساد

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تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:00 م

الوكيل الإخباري-   استقال فيبري أدريانسيه، رئيس نيابة الجرائم الخاصة في مكتب المدعي العام الإندونيسي، بعد مداهمات نفذتها الشرطة لمنزله ومواقع مرتبطة به ضمن تحقيق في شبهات فساد.

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وأعلنت الشرطة الإندونيسية ضبط أكثر من 20 مليون دولار بعملات مختلفة، إضافة إلى 74 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، فيما جرى تسمية أدريانسيه مشتبهًا به في قضايا ابتزاز ورشوة وغسل أموال مرتبطة بملف شركة التأمين الحكومية "أسابري".


ونفى المسؤول ارتكاب أي مخالفات، موضحًا أن استقالته تهدف إلى الحفاظ على حياد التحقيق، بينما تواصل السلطات الأندونيسية إجراءاتها مع توقيف مشتبه به آخر في القضية.

 
 


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