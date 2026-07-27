إنقاذ كلب حيًا بعد شهر تحت أنقاض زلزال فنزويلا - فيديو

وأظهر مقطع فيديو لحظة العثور على الكلب الصغير بين الركام، حيث قدّم له رجال الإطفاء المياه بعدما كان مغطى بالغبار وفي حالة صحية حرجة.
وعُثر على بايلي بالقرب من مالكته التي لقيت مصرعها في الزلزالين، قبل نقله لتلقي الرعاية الطبية.
وتزامن إنقاذه مع مرور شهر على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، وتسببا في انهيار مبانٍ وتشريد آلاف السكان شمال فنزويلا.
Se llama Bayli y estaba junto con su dueña, que lamentablemente falleció tras el doble terremoto.
Está delicado pero ya está en manos de su familia: una niña de 11 años y su padre, quienes son… pic.twitter.com/aOEpmZqaEw
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