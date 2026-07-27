الإثنين 2026-07-27 01:49 م

إنقاذ كلب حيًا بعد شهر تحت أنقاض زلزال فنزويلا - فيديو

سشي
الكلب بايلي
 
الإثنين، 27-07-2026 12:53 م

الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إنقاذ كلب يُدعى "بايلي" حيًا بعد بقائه نحو شهر تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد في 24 يونيو الماضي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة العثور على الكلب الصغير بين الركام، حيث قدّم له رجال الإطفاء المياه بعدما كان مغطى بالغبار وفي حالة صحية حرجة.

وعُثر على بايلي بالقرب من مالكته التي لقيت مصرعها في الزلزالين، قبل نقله لتلقي الرعاية الطبية.

اضافة اعلان

 

وأصبحت قصته رمزًا للأمل، بعدما تفاعل الآلاف مع نجاته الاستثنائية.

وتزامن إنقاذه مع مرور شهر على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، وتسببا في انهيار مبانٍ وتشريد آلاف السكان شمال فنزويلا.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

er

منوعات الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

سصي

فن ومشاهير الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثق

المرأة والجمال أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس

أخبار محلية مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 