إنقاذ كلب حيًا بعد شهر تحت أنقاض زلزال فنزويلا - فيديو

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من إنقاذ كلب يُدعى "بايلي" حيًا بعد بقائه نحو شهر تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزالين اللذين ضربا شمال البلاد في 24 يونيو الماضي.



وأظهر مقطع فيديو لحظة العثور على الكلب الصغير بين الركام، حيث قدّم له رجال الإطفاء المياه بعدما كان مغطى بالغبار وفي حالة صحية حرجة.



وعُثر على بايلي بالقرب من مالكته التي لقيت مصرعها في الزلزالين، قبل نقله لتلقي الرعاية الطبية.

اضافة اعلان

وأصبحت قصته رمزًا للأمل، بعدما تفاعل الآلاف مع نجاته الاستثنائية.



وتزامن إنقاذه مع مرور شهر على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، وتسببا في انهيار مبانٍ وتشريد آلاف السكان شمال فنزويلا.