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إهداء من ميسي إلى حافظ الأسد .. صورة تثير الغضب في سوريا

الصورة المتداولة لقميص بتوقيع ميسي
الصورة المتداولة لقميص بتوقيع ميسي
الجمعة، 10-01-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري-تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قميصا موقعا من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، إلى حافظ الأسد نجل الرئيس السوري بشار الأسد.اضافة اعلان


وقد ظهر في الصور التي أثارت تفاعلا غلب عليه الغضب في سوريا أن ميسي أرفق توقيعه على القميص مع عبارة "إلى حافظ الأسد مع كل المودة".

وقال النشطاء إن القميص الذي يحمل توقيع نجم كرة القدم العالمي قد عثر عليه في أحد قصور الرئيس بشار الأسد في دمشق.

وفي أعقاب سقوط نظام الأسد ولجوئه إلى روسيا، دخل عدد من العناصر المسلحة وغيرهم من المدنيين السوريين إلى قصور الأسد الرئاسية في العاصمة دمشق.

وقد عثروا خلال جولاتهم داخل قصور الرئيس السابق والذي حكم سوريا لأكثر من عقدين على عدد من المقتنيات الثمينة والهدايا الدبلوماسية، من بينها صورة موقعة من الملكة إيزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، وصناديق مرصعة بالذهب وجائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصور شخصية ومقتنيات ثمينة وغيرها.
 
gnews

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