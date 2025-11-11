الثلاثاء 2025-11-11 12:00 م
 

ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!

الثلاثاء، 11-11-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   لقيت فتاة 8 سنوات حتفها بعد دهسها فيل بري في منطقة رومباي الغربية بإندونيسيا، في حادثة هزت المجتمع .

وقع الحادث أثناء محاولة عائلة الطفلة الفرار من منزلهم الخشبي الهش بعد ملاحظة قطيع صغير من الفيلة يقترب منهم. أثناء الهرب، سقطت الفتاة في طريق الفيلة وتعرضت لكسور خطيرة في الجمجمة والعظام، وفارقت الحياة بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة.


وأوضح والدها أن أحد الفيلة كان عدوانيًا للغاية، وأصيب طفله الثاني أيضًا تحت أقدامها.


وأعلنت الشرطة عن تعاونها مع وكالة للحفاظ على الموارد الطبيعية لإعادة الفيلة إلى موطنها ومنع هجمات مستقبلية، وحثّت السكان على توخي الحذر وعدم استفزاز الفيلة.


من جانبها، ربطت منظمات بيئية الحادثة بـ تدمير موائل الأفيال والتغيرات في استخدام الأراضي وارتفاع معدلات الصيد.

 

ارم نيوز 

 
 
