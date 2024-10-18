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ابنة القذافي تستحضر والدها بلوحات فنيّة في ذكرى وفاته

عائشة القذافي خلال مشاركتها في المعرض
عائشة القذافي خلال مشاركتها في المعرض
الجمعة، 18-10-2024 07:55 م

الوكيل الإخباري-   عادت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد ظهورها في معرض فنّي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، حيث عرضت لوحات أرادت من خلالها التعبير عن مواجعها وتوثيق "مأساة" عائلتها خلال الصراع الليبي الذي أطاح بنظام والدها في عام 2011.

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وقالت عائشة القذافي، التي حضرت المعرض بنفسها، إن مشاركتها في هذا المعرض جاء لإحياء ذكرى وفاة والدها وشقيقها المعتصم باللّه اللذين قتلا في 20 أكتوبر 2011، مشيرة إلى أن لوحاتها تجسّد الذكريات المؤلمة التي عاشتها عائلتها خلال سنوات الصراع في ليبيا.

وأعلنت في مؤتمر صحافي، أنها أرادت من خلال رسوماتها، أن تبيّن للعالم "الجريمة التي ارتكبت في حق والدها وشقيقها، عندما تم قتلهما من طرف حفنة من المجرمين وعرض جثمانهما أمام الملأ لعدة أيام"، داعية إلى زيارة المعرض الذي بدأ اليوم الجمعة ويتواصل إلى غاية 1 ديسمبر المقبل، وتسليط الضوء على أعمالها.

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