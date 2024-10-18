ابنة القذافي تستحضر والدها بلوحات فنيّة في ذكرى وفاته

وأعلنت في مؤتمر صحافي، أنها أرادت من خلال رسوماتها، أن تبيّن للعالم "الجريمة التي ارتكبت في حق والدها وشقيقها، عندما تم قتلهما من طرف حفنة من المجرمين وعرض جثمانهما أمام الملأ لعدة أيام"، داعية إلى زيارة المعرض الذي بدأ اليوم الجمعة ويتواصل إلى غاية 1 ديسمبر المقبل، وتسليط الضوء على أعمالها.
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