ابنة القذافي تستحضر والدها بلوحات فنيّة في ذكرى وفاته

الوكيل الإخباري- عادت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد ظهورها في معرض فنّي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، حيث عرضت لوحات أرادت من خلالها التعبير عن مواجعها وتوثيق "مأساة" عائلتها خلال الصراع الليبي الذي أطاح بنظام والدها في عام 2011.





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