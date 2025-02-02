ابن الـ 12 عاماً لقى حتفه تحت عجلات ترام في ألمانيا

وقع الحادث في محطة ترام بالقرب من بحيرة "ماكس آيث" في شمال المدينة، يوم الجمعة بعد الظهر. وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به في الحادث تم تسليمه إلى مكتب رعاية الشباب.
في حين رفض المتحدث باسم الشرطة الكشف عن ما إذا كان هناك أطفال آخرون متورطون في المشادة التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.
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