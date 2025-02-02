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ابن الـ 12 عاماً لقى حتفه تحت عجلات ترام في ألمانيا

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تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   لقي طفل في الثانية عشرة من عمره مصرعه تحت عجلات ترام في مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، وذلك بعد أن دفعه طفل آخر يبلغ من العمر 13 عامًا على السكة الحديدية، إثر مشادة كلامية بينهما، حسبما أفادت التقارير.

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وقع الحادث في محطة ترام بالقرب من بحيرة "ماكس آيث" في شمال المدينة، يوم الجمعة بعد الظهر. وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به في الحادث تم تسليمه إلى مكتب رعاية الشباب.


في حين رفض المتحدث باسم الشرطة الكشف عن ما إذا كان هناك أطفال آخرون متورطون في المشادة التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.

 

 لبنان 24 

 
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