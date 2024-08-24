احترس .. هذا الخطأ يؤدي إلى انفجار التكييف في الصيف !

الوكيل الإخباري - يُعد التكييف من الأجهزة الأساسية في العديد من البيوت وأماكن العمل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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ولكن من الضروري أن نحرص على الصيانة الدورية والتعرف على الأسباب التي قد تؤدي إلى تلفه أو انفجاره.



ومن أبرز الأخطاء التي قد يؤدي تجاهلها إلى انفجار التكييف هي "عدم سلامة خطوط الشفط المسدودة". عندما يتعرض مكيف الهواء لتلف في خطوط التبريد، وإذا لم يتم إصلاح المشكلة، فإن الضغط المتزايد وارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ذلك يمكن أن يؤديان إلى تفاقم الوضع. هذا الضغط المرتفع ودرجات الحرارة المتزايدة قد يتسببان في نهاية المطاف في انفجار التكييف إذا لم يتم التعامل مع المشكلة بشكل سريع وفعال.



ويجب الحرص ايضا على عدم وضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المكيف، مثل تراكم الأوراق أو الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء.



إضافةً إلى الانتباه إلى عدم إضافة كمية كبيرة من المبردات عن غير قصد أو استخدام نوع خاطئ من المبردات، فقد يكون ذلك خطأ مميتًا بالنسبة للمكيف.





مصراوي











