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احتفل بعيد ميلاده الـ106.. جد بريطاني يكشف سر طول عمره

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري-   احتفل رجل بريطاني شارك في الحرب العالمية الثانية، بعيد ميلاده الـ106 مؤخرا، كاشفا عن "سر" طول عمره.

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ليزلي ليمون، جد الجد من أيليسبري في باكينجهامشير، إنجلترا، يبلغ من العمر 106 سنوات، ويقول إن سر حياته الطويلة هو تناول الكاسترد يوميا.

ويُفضل "ليمون" حاليا الكاسترد مع الراوند (الكبوسيا: نبات عشبي يستخدم ساقه وأوراقه في الطهي والحلويات، طعمه حامض قليلاً، ويُستخدم كثيرًا في أطباق الكاسترد البريطانية) — لكنه يحب أيضا الترايفل (حلوى بريطانية تقليدية مكونة من طبقات من الكاسترد، والفواكه، والكعك المنقوع، والكريمة) مع الكاسترد — ويفضل تناوله باردا.

واحتفل "ليمون" بعيد ميلاده الـ106 هذا الأسبوع، حيث وُلد في الأول من يوليو 1919.

قال ليمون الذي كان عريفًا في الحرب العالمية الثانية: "سر الحياة الطويلة هو الكاسترد. الراوند من الحديقة والكاسترد... أتناوله كل يوم. الأفضل أن يكون باردا. ويكون لذيذا في الترايفل. لا شيء يضاهيه".

وأضاف: "عادة أستخدم الكاسترد البودرة، لكن لدي عبوة جاهزة من أمبروزيا (علامة تجارية) في الخزانة للطوارئ. يجب أن يكون لديك دائمًا حلوى".

تقاعد ليمون منذ فترة أطول من فترة عمله، فقد عمل "صبي مكتب" في مصلحة الضرائب البريطانية (Inland Revenue، التي أصبحت الآن HM Revenue & Customs) حتى بلغ 60 عاما في عام 1979.

 
 
gnews

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