احذر هذا الصوت .. علامات تدل على وجود ثعبان في منزلك

الوكيل الإخباري- إن كان منزلك يقع بالقرب من الأماكن المتواجد بها الحشائش أو الأشجار، فيجب عليك أن تتأكد من غلق النوافذ من حين لآخر وعدم فتحها لفترات طويلة، لأنها من الممكن أن تجذب الثعابين إلى المنزل، مما قد يعرض جميع من فيه لخطر بالغ.

اضافة اعلان



علامات تدل على وجود ثعبان في المنزل:



جلد الثعبان

عندما تنمو الثعابين، تتخلص من جلدها القديم، لذا تجد جلد الثعبان المتساقط في الأماكن التي تتردد عليها. وتقوم الثعابين بفرك أجسامها على الأسطح الخشنة، مثل الأشجار والصخور، للمساعدة في عملية التخلص من جلدها.



آثار تحرك الثعابين

تترك الثعابين وراءها آثارًا مميزة عند تحركها على الأرض أو في الغبار، تشبه سلسلة من الخطوط العريضة المموجة.



فضلات الثعابين

تترك الثعابين فضلاتها على شكل براز داكن أو أبيض، ويمكن أن تجد هذه الفضلات في الأماكن المظلمة أو الرطبة، مثل تحت الأثاث أو في الزوايا.



أصوات هسهسة

"الهسهسة" أو الصفير أحد أكثر الأصوات شيوعًا التي تصدرها الثعابين، وذلك لتخويف الحيوانات الأخرى والدفاع عن نفسها.



نصائح لمنع دخول الثعابين إلى المنازل:



إزالة أي مأوى محتمل للثعابين، مثل أكوام من الخشب أو الحطب حول المنزل، فهذه الأماكن توفر للثعابين أماكن للاختباء والتكاثر.

سد جميع الفتحات والشقوق في المنزل، خاصة حول الأبواب والنوافذ.



إصلاح أي ثقوب في الجدران والنوافذ والأبواب مهما كانت صغيرة، إذ يمكن للثعابين التسلل من خلالها.



الحفاظ على حديقتك نظيفة وخالية من الفوضى، حيث تجذب الفوضى الحشرات والقوارض التي تعد مصدر غذاء للثعابين.



تركيب سياج مضاد للثعابين يُعتبر أحد أفضل الطرق لمنع دخولها.



تتغذى الثعابين على القوارض والحشرات، لذا تأكد من إزالة أي مصادر غذاء لهذه الحيوانات من حول منزلك.



يُنصح باستدعاء مختص لمكافحة الآفات في حال العثور على ثعبان في المنزل.