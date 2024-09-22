احذر هذا الصوت .. علامات تدل على وجود ثعبان في منزلك

علامات تدل على وجود ثعبان في المنزل:
جلد الثعبان
عندما تنمو الثعابين، تتخلص من جلدها القديم، لذا تجد جلد الثعبان المتساقط في الأماكن التي تتردد عليها. وتقوم الثعابين بفرك أجسامها على الأسطح الخشنة، مثل الأشجار والصخور، للمساعدة في عملية التخلص من جلدها.
آثار تحرك الثعابين
تترك الثعابين وراءها آثارًا مميزة عند تحركها على الأرض أو في الغبار، تشبه سلسلة من الخطوط العريضة المموجة.
فضلات الثعابين
تترك الثعابين فضلاتها على شكل براز داكن أو أبيض، ويمكن أن تجد هذه الفضلات في الأماكن المظلمة أو الرطبة، مثل تحت الأثاث أو في الزوايا.
أصوات هسهسة
"الهسهسة" أو الصفير أحد أكثر الأصوات شيوعًا التي تصدرها الثعابين، وذلك لتخويف الحيوانات الأخرى والدفاع عن نفسها.
نصائح لمنع دخول الثعابين إلى المنازل:
إزالة أي مأوى محتمل للثعابين، مثل أكوام من الخشب أو الحطب حول المنزل، فهذه الأماكن توفر للثعابين أماكن للاختباء والتكاثر.
إصلاح أي ثقوب في الجدران والنوافذ والأبواب مهما كانت صغيرة، إذ يمكن للثعابين التسلل من خلالها.
الحفاظ على حديقتك نظيفة وخالية من الفوضى، حيث تجذب الفوضى الحشرات والقوارض التي تعد مصدر غذاء للثعابين.
تركيب سياج مضاد للثعابين يُعتبر أحد أفضل الطرق لمنع دخولها.
تتغذى الثعابين على القوارض والحشرات، لذا تأكد من إزالة أي مصادر غذاء لهذه الحيوانات من حول منزلك.
يُنصح باستدعاء مختص لمكافحة الآفات في حال العثور على ثعبان في المنزل.
-
أخبار متعلقة
-
رائحة كريهة تكشف جثة امرأة في ثلاجة بالهند
-
مسنة تركية تعود للحياة بعد دفنها
-
دراسة تكشف علاقة نوع خلفية شاشة الكمبيوتر بالإرهاق
-
الحرم المكي.. 2 مليون كأس و700 ألف لتر ماء زمزم تستهلك يوميا
-
فيديو- دب باندا ينتقم من حارسته لإغلاقها الباب على يده
-
"أهانت العميل بالخطأ".. تعويض موظفة بريطانية بعد فصلها
-
"الحمض النووي" يُوقع أسترالياً متهماً بجريمتي قتل قبل 47 عاماً
-
بمكونات بسيطة .. طريقة عمل "المرتديلا" في المنزل