استخراج "جسم معدني غريب" من أمعاء طفلة في مصر

ووفقًا لمصادر طبية، أظهرت الفحوصات الشعاعية وجود جسم غريب في الجهاز الهضمي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وخلال عملية استمرت قرابة الساعة، نجح الفريق الطبي في استخراج المسمار دون إصابة الأعضاء الداخلية أو حدوث مضاعفات.
نُقلت الطفلة إلى غرفة الملاحظة بعد العملية وهي في حالة مستقرة وتحت متابعة دقيقة.
وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن حالة الطفلة مطمئنة، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة باحترافية عالية.
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