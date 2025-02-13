استعدادات قبل ولادة طفلك: 5 أمور يجب التحضير لها

الوكيل الإخباري- انتظار قدوم مولود جديد هو فترة مليئة بالحماس، لكن يمكن أن ترافقها مشاعر من القلق والإرهاق بسبب التحضيرات التي لا تنتهي. قد تشعرين أحيانًا بأن هناك العديد من المهام التي يجب القيام بها قبل وصول طفلك، مما يزيد من شعورك بالتوتر. لكن الحقيقة هي أنك لست بحاجة للاستعداد لكل شيء.

اضافة اعلان

ركزي على الأمور الأساسية التي ستجعل اليوم الكبير أسهل وأكثر سلاسة. وفقًا لموقع 'mypuredelivery'، فإن أفضل وقت للبدء في التحضير هو في الثلث الثاني من الحمل، حيث سيكون لديك الطاقة للاستعداد بشكل أكثر فاعلية. إليك أهم 5 مهام يجب عليك القيام بها قبل أن يأتي طفلك إلى العالم."

إليك أهم 5 مهام يجب عليك القيام بها قبل وصول طفلك الصغير:

جهزي أدوات طفلك الأساسية

تأكدي من أن منطقة نوم طفلك جاهزة للاستخدام بأغطية نظيفة، واغسلي ملابس الطفل، ومناشف التجشؤ، ومناشف الوجه، والقبعات والبطانيات. كما يجب تجهيز الحفاضات والمناديل المبللة. وإذا كنت لن ترضعي طفلك رضاعة طبيعية، فاشتري الحليب الصناعي وقومي بتعقيم زجاجات الأطفال.



ابحثي عن طبيب أطفال

يجب اختيار طبيب أطفال قبل خروج طفلك حديث الولادة من المستشفى. اطلبِ التوصيات من الأصدقاء والعائلة والأمهات لمساعدتك على اتخاذ قرارك. تأكدي أيضًا من أن الطبيب ضمن شبكة التأمين الخاصة بك.



شراء وتثبيت مقعد السيارة

قومي بتثبيت مقعد السيارة مبكرًا واطلبي من فني سلامة ركاب الأطفال فحصه. هذه خطوة مهمة، لأن الإحصائيات تُظهر أن 4 من أصل 5 مقاعد سيارة مثبتة بشكل غير صحيح، وأن 7 من أصل 10 أطفال غير مثبتين بشكل صحيح في مقاعدهم.



قومي بجولة في منشأة الولادة الخاصة بك

اطرحي أسئلة مهمة حول القواعد واللوائح الخاصة بالمنشأة، مثل: ما سياسة الزيارة الخاصة بالمنشأة؟ وما إجراءات الأمن الخاصة بالأطفال؟ هل تتوفر وسائل الراحة مثل كرة الولادة؟ وهل يوجد أطباء توليد وأطباء تخدير على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو متاحين عند الطلب؟