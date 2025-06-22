اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة فرنسية واحدة في العالم

اكتُشف الجسم المضاد الغريب لأول مرة عام 2011 خلال فحوص روتينية، لكن لم يُحدد نوع الفصيلة إلا في عام 2019 باستخدام تحليل دقيق للحمض النووي، كشف عن طفرة جينية نادرة.
وقال تييري بيرار، مدير جودة وسلامة منتجات الدم في المؤسسة، إن فصيلة "غوادا سالب
وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اعتماد نظام فصائل دم جديد سُمّي "PIGZ"، ليُضاف كنظام الدم الثامن والأربعين المعترف به عالميًا. وتم الإعلان الرسمي عن الفصيلة الجديدة في يونيو خلال اجتماع الجمعية الدولية لنقل الدم في ميلانو.
يواصل العلماء البحث عن حالات مماثلة، خاصة في منطقة غوادلوب.
-
أخبار متعلقة
-
سقوط جماهير في الجزائر.. احتفالات التتويج تنتهي بمأساة - فيديو
-
مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا
-
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة أميركية شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
-
ماهي أقراص KI التي توزع على البشر لمواجهة التسرب الإشعاعي؟
-
معجزة بحرية.. رسالة كتبتها طفلة اسكتلندية تعود إليها بعد عقود - صور
-
بعد عام من الاختفاء.. العثور على امرأة على قيد الحياة في أركنساس
-
متى تنتهي صلاحية البهارات؟ معلومات قد تفاجئكم!
-
تأثير الحرارة العالية على إطارات السيارة وكيفية المحافظة عليها