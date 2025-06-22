اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة فرنسية واحدة في العالم

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة الدم الفرنسية عن اكتشاف فصيلة دم بشرية جديدة ونادرة للغاية تُعرف باسم "غوادا سالب" (Gwada Negative)، تحملها امرأة من جزيرة غوادلوب الفرنسية، وتُعد الحالة الوحيدة المعروفة في العالم حتى الآن.

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اكتُشف الجسم المضاد الغريب لأول مرة عام 2011 خلال فحوص روتينية، لكن لم يُحدد نوع الفصيلة إلا في عام 2019 باستخدام تحليل دقيق للحمض النووي، كشف عن طفرة جينية نادرة.



وقال تييري بيرار، مدير جودة وسلامة منتجات الدم في المؤسسة، إن فصيلة "غوادا سالب

" لا تتطابق مع أي فصيلة معروفة ولا يمكن لحامليها تلقي دم من أي شخص آخر، مما يجعلها فريدة تمامًا. وأضاف أن الفصيلة وراثية، رغم أن أشقاء المريضة لا يحملونها.



وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اعتماد نظام فصائل دم جديد سُمّي "PIGZ"، ليُضاف كنظام الدم الثامن والأربعين المعترف به عالميًا. وتم الإعلان الرسمي عن الفصيلة الجديدة في يونيو خلال اجتماع الجمعية الدولية لنقل الدم في ميلانو.



يواصل العلماء البحث عن حالات مماثلة، خاصة في منطقة غوادلوب.