الأحد 2025-06-22 12:18 م
 

اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة فرنسية واحدة في العالم

ا6فا6فا
تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت مؤسسة الدم الفرنسية عن اكتشاف فصيلة دم بشرية جديدة ونادرة للغاية تُعرف باسم "غوادا سالب" (Gwada Negative)، تحملها امرأة من جزيرة غوادلوب الفرنسية، وتُعد الحالة الوحيدة المعروفة في العالم حتى الآن.

اضافة اعلان


اكتُشف الجسم المضاد الغريب لأول مرة عام 2011 خلال فحوص روتينية، لكن لم يُحدد نوع الفصيلة إلا في عام 2019 باستخدام تحليل دقيق للحمض النووي، كشف عن طفرة جينية نادرة.


وقال تييري بيرار، مدير جودة وسلامة منتجات الدم في المؤسسة، إن فصيلة "غوادا سالب

" لا تتطابق مع أي فصيلة معروفة ولا يمكن لحامليها تلقي دم من أي شخص آخر، مما يجعلها فريدة تمامًا. وأضاف أن الفصيلة وراثية، رغم أن أشقاء المريضة لا يحملونها.


وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اعتماد نظام فصائل دم جديد سُمّي "PIGZ"، ليُضاف كنظام الدم الثامن والأربعين المعترف به عالميًا. وتم الإعلان الرسمي عن الفصيلة الجديدة في يونيو خلال اجتماع الجمعية الدولية لنقل الدم في ميلانو.


يواصل العلماء البحث عن حالات مماثلة، خاصة في منطقة غوادلوب.

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

فلفل

فن ومشاهير قضية شجون الهاجري تتفاعل.. ومحاميها يحذر!!

ب

عربي ودولي هيئة الرقابة النووية المصرية تصدر بيانا حول الضربة الأمريكية لإيران

فعهب

أخبار الشركات زين الأردن تطلق ذراعها التأميني "زين إنشور” بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

مظاهرة تدعو لعدم الحرب مع إيران

عربي ودولي إدارة ترامب تستعد لرد إيراني مقلق في الساعات الـ48 المقبلة

قفرلب

منوعات سقوط جماهير في الجزائر.. احتفالات التتويج تنتهي بمأساة - فيديو

نا

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

فافا

منوعات مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا

ل

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 250 سلعة



 
 





الأكثر مشاهدة