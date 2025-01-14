اكتشاف كهرمان نادر عمره 50 مليون سنة في روسيا

ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع، آنا دوغينا، أن الحجر ربما تشكل خلال فترة انتقالية بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه يعد من الاكتشافات النادرة في المنطقة، حيث عادة ما يتم العثور على أحجار كهرمان تحتوي على حشرات أو عناكب، لكن العثور على أوراق أشجار يعد أمرًا استثنائيًا.
يعتبر مصنع كالينينغراد للكهرمان من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، وهو الوحيد في العالم الذي يصنع المجوهرات والهدايا التذكارية من الكهرمان الخام.
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