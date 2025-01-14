اكتشاف كهرمان نادر عمره 50 مليون سنة في روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن مصنع كالينينغراد الروسي للكهرمان عن اكتشاف حجر كهرمان نادر يحتوي على إبر من شجرة صنوبر قديمة، يقدر عمرها بـ50 مليون سنة. ووفقًا للبيان الصادر عن المصنع، يبلغ وزن الحجر 29 غرامًا وطوله 57 ملم، وعرضه 45 ملم، ويتميز باحتوائه على خمس إبر صنوبر احتفظت بشكلها ولونها الأخضر الفاتح.

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ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع، آنا دوغينا، أن الحجر ربما تشكل خلال فترة انتقالية بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه يعد من الاكتشافات النادرة في المنطقة، حيث عادة ما يتم العثور على أحجار كهرمان تحتوي على حشرات أو عناكب، لكن العثور على أوراق أشجار يعد أمرًا استثنائيًا.



يعتبر مصنع كالينينغراد للكهرمان من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، وهو الوحيد في العالم الذي يصنع المجوهرات والهدايا التذكارية من الكهرمان الخام.