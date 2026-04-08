اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في كهوف كمبوديا

تعبيرية
الأربعاء، 08-04-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن باحثون عن اكتشاف نوع جديد من أفعى الحفرة يتميز بجماله اللافت، وذلك ضمن سلسلة من الاكتشافات الحيوية في النظام البيئي للكهوف بمنطقة باتامبانغ غربي كمبوديا، وهي إحدى المناطق الكارستية التي لا تزال غير مستكشفة بشكل كافٍ.اضافة اعلان


وجاء الاكتشاف ضمن مسح ميداني قادته فونا آند فلورا، حيث أسفرت الجهود عن رصد تنوع بيولوجي واسع شمل أيضًا ثلاثة أنواع جديدة من الوزغ، ونوعين من الديدان الألفية، ونوعين من القواقع المجهرية، إلى جانب تسجيل أنواع أخرى مهددة بالانقراض تعيش في المنطقة.

وتُعد هذه المنطقة موطنًا لكائنات نادرة مثل آكل النمل الحرشفي السوندي، وقرد اللانغور الفضي الهندي الصيني، والطاووس الأخضر، ما يعزز من أهميتها البيئية ويبرز الحاجة إلى حمايتها من التهديدات المحتملة.

وأوضح الباحثون أن المناظر الطبيعية الكارستية في كمبوديا، التي تتميز بتلالها الجيرية وكهوفها المتشابكة، توفر بيئات معزولة تسمح بظهور أنواع فريدة قد لا توجد في أي مكان آخر. كما أشاروا إلى أن صعوبة الوصول إلى هذه البيئات ساهمت في بقائها غير مستكشفة لفترات طويلة.

وأُجريت الدراسة بين نوفمبر 2023 ويوليو 2025، وشملت عمليات مسح ميداني واستخدام كاميرات مراقبة لرصد الحياة البرية، ما أتاح توثيق عدد من الأنواع الجديدة، في حين لا يزال بعضها قيد الدراسة العلمية قبل اعتماده رسميًا.
 
 


