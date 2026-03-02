اكتشاف يقلب فهم تطور العين رأسا على عقب

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لوند السويدية وجامعة ساسكس البريطانية أن عيون الفقاريات تطوّرت من أنسجة دماغية، وليس من الجلد كما كان يُعتقد سابقا.

اضافة اعلان