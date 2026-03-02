الإثنين 2026-03-02 01:39 م

اكتشاف يقلب فهم تطور العين رأسا على عقب

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 02-03-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة لوند السويدية وجامعة ساسكس البريطانية أن عيون الفقاريات تطوّرت من أنسجة دماغية، وليس من الجلد كما كان يُعتقد سابقا.

ووفقا لمجلة Current Biology، فإن جميع الفقاريات تنحدر من كائن قديم يشبه "السيكلوب"؛ أي مخلوق ذو عين واحدة تقع في أعلى الرأس.

ويشير العلماء إلى أن هذا الكائن الشبيه بالدودة عاش قبل نحو 600 مليون سنة، وكان يتبع نمط حياة مستقرا، إذ كان يتغذى على العوالق في مياه البحر. وكحال معظم الحيوانات، امتلك في البداية زوجا من العيون، غير أن هذه العيون فقدت ضرورتها بمرور الوقت بسبب طبيعة حياته، فتلاشت تدريجيًا. ولم يتبقَّ سوى مجموعة من الخلايا الحساسة للضوء في منتصف الرأس، شكّلت ما يُعرف بالعين الوسطى البدائية، التي أدّت وظائف أساسية، مثل التمييز بين الليل والنهار وتحديد الاتجاهات.

وبعد ملايين السنين، تغيّر نمط حياة هذا الكائن وأصبح أكثر نشاطا في البيئة المائية، ما زاد حاجته إلى جهاز بصري أكثر تطورا. وخلص الباحثون إلى أن أعضاء بصرية مزدوجة قادرة على تكوين الصور تطوّرت لاحقا من بنية تلك العين الوسطى القديمة.

 
 


