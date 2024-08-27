الآلاف يشاركون في مهرجان لذوي الشعر الأحمر بهولندا

وأضافت: «إنه لأمر مميز حقًا أن تكون في مكان يضم جميع من لديهم شعر أحمر». ويشكل أصحاب الشعر الأحمر ما بين 1 إلى 2% من سكان العالم، وترتفع نسبتهم لتتراوح بين 2 و6% بين من تنحدر أصولهم من شمال أوروبا أو شمال غرب القارة.
ووفقًا للمنظمين، زار المهرجان الذي استمر 3 أيام أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 6 بلدان، وسجلوا أنفسهم لالتقاط الصور وحضور لقاءات سريعة بين الزائرين ومجموعة متنوعة من ورش العمل.
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