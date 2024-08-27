الآلاف يشاركون في مهرجان لذوي الشعر الأحمر بهولندا

الوكيل الإخباري- تجمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر في هولندا في مطلع هذا الأسبوع للاحتفال بمهرجان «أيام الرؤوس الحمراء» السنوي في مدينة تيلبورغ الجنوبية.

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وقالت طالبة الهندسة المعمارية إلين ليندرشتاد (21 عامًا) إنها أمضت أكثر من 24 ساعة في ركوب القطارات والحافلات من استكهولم حتى وصلت إلى مقر المهرجان، لأنها لا تقابل الكثيرين من أصحاب الشعر الأحمر الآخرين في السويد.



وأضافت: «إنه لأمر مميز حقًا أن تكون في مكان يضم جميع من لديهم شعر أحمر». ويشكل أصحاب الشعر الأحمر ما بين 1 إلى 2% من سكان العالم، وترتفع نسبتهم لتتراوح بين 2 و6% بين من تنحدر أصولهم من شمال أوروبا أو شمال غرب القارة.



ووفقًا للمنظمين، زار المهرجان الذي استمر 3 أيام أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 6 بلدان، وسجلوا أنفسهم لالتقاط الصور وحضور لقاءات سريعة بين الزائرين ومجموعة متنوعة من ورش العمل.

ويختتم هذا الحدث عادة بالتقاط صورة جماعية للمشاركين، وفي عام 2013، دخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع لذوي الشعر الأحمر الطبيعي، وكان في الصورة الجماعية آنذاك 1672 منهم.