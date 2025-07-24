الخميس 2025-07-24 11:31 م
 

الأرض تمتلك 6 أقمار صغيرة .. دراسة تكشف الحقيقة المدهشة

الأرض تمتلك 6 أقمار صغيرة .. دراسة تكشف الحقيقة المدهشة
الأرض تمتلك 6 أقمار صغيرة .. دراسة تكشف الحقيقة المدهشة
 
الخميس، 24-07-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الأرض قد تكون لديها مجموعة كاملة من الأقمار، وليس قمراً واحداً فقط كما يعتقد كثيرون.اضافة اعلان


وجد فريق من الباحثين من الولايات المتحدة، وإيطاليا وألمانيا، وفنلندا والسويد، أن الأرض لديها على الأقل 6 أقمار صغيرة تدور في مدارها بشكل منتظم، ومعظمها عبارة عن قطع صغيرة من القمر الحقيقي الذي نراه في السماء كل ليلة.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأقمار الصغيرة يساوي قطرها نحو 6 أقدام، وتكوّنت نتيجة اصطدام الكويكبات بسطح القمر.

وقال الباحثون: "نظراً لأن 18 بالمئة من الأجسام المرتبطة مؤقتاً يمكن تصنيفها كأقمار صغيرة، تشير نتائجنا إلى وجود حوالي 6.5 أقمار صغيرة، يزيد قطرها عن متر واحد، في نظام الأرض والقمر في أي وقت".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن لهذه القطع المكسورة، المعروفة باسم "النفايات القمرية"، أن تتحرك في مدارات مستقرة وتبقى قرب كوكب الأرض لسنوات.

وتستمر هذه القطع بالدوران حول الأرض إلى أن تغيّر مكانها، أو تصطدم بالأرض أو بالقمر.

وقد تُغيّر هذه الدراسة الاعتقاد السائد بين العلماء بأن هذه الأقمار الصناعية تدور بهدوء حول الأرض وتأتي من حزامَي كويكبات في النظام الشمسي.

واعتمدت الدراسة المنشورة في دورية "إيكاروس" على تحليل قمرين صغيرين تم اكتشافهما مؤخراً، وهما "كامووالوا" و"2024 PT5".

ويعتقد الباحثون أن قمري "كامووالوا" و"2024 PT5" قطعتان من القمر الأصلي، ويتراوح قطرهما بين 40 و100 متر.

وقد لُقّب قمر "2024 PT5" بالقمر الثاني المؤقت للأرض بسبب حجمه وحضوره المستمر قرب الكوكب.
وفسّر العلماء سابقاً تكون القمر بفرضية "الاصطدام العظيم"، التي تقول إن القمر تكوّن بعد اصطدام كوكب الأرض بكوكب بحجم المريخ قبل نحو 4 مليارات سنة.

وإذا صحّت فرضية "الاصطدام العظيم" ونتائج تحليل الكويكب الصغير "2024 PT5"، فهذا يعني أن هذا الجسم الفضائي ما هو إلا "حفيد القمر"، و"ابن" الأرض غير المباشر، أي أنه نتج عن شظايا القمر التي تعود في الأصل إلى الأرض نفسها، وفقاً لـ"ديلي ميل".

سكاي نيوز
 
 
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