الألماس المصنّع هل يستحق الاستثمار فعلاً؟

11:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763028 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في الفترة الأخيرة، بدأ الكثيرون يتجهون نحو الألماس المصنّع في المختبرات بدلًا من الألماس الطبيعي. اضافة اعلان





وعلى عكس الألماس الطبيعي النادر الذي يتكوّن في باطن الأرض على مدى السنين، يتم إنتاج الألماس المزروع في المعمل باستخدام تقنيات متطوّرة تمنحه الخصائص نفسها التي يتمتع بها الألماس الطبيعي.



لكن ما هو الألماس المصنّع في المعمل تحديدًا؟ وما الذي يميّزه عن الألماس الطبيعي إلى جانب طريقة تكوّنه؟ وهل يُعدّ خيارًا يستحق الاستثمار فعلًا؟ في هذا المقال، نأخذكِ في جولة للتعرّف على كل ما تحتاجين معرفته عن الألماس المزروع في المعمل، لمساعدتكِ على اتخاذ القرار الأنسب.



ما هو الألماس المصنع بالمعمل؟



الألماس المُصنَّع في المعمل ليس مزيّفًا، بل هو ألماس حقيقي مكوَّن من الكربون النقي، مطابق تمامًا للألماس الطبيعي من حيث التركيب الكيميائي والخصائص الفيزيائية والبصرية.



الفرق الوحيد هو طريقة التكوين؛ فبدلًا من استخراجه من باطن الأرض، يتم إنتاجه داخل المعمل بتقنيات دقيقة. اليوم، يعتمد عدد كبير من المصمّمين الألماس المزروع في المعمل ضمن مجموعاتهم، لأنه يقدّم اللمعان والنقاء أنفسهما مع توجّه أكثر وعيًا في التصميم والشراء. وغالبًا ما يكون سعره أقل بنسبة تتراوح بين 30% و60% مقارنة بالألماس الطبيعي، ما يتيح للمشترين اختيار أحجام أكبر أو درجات نقاء أعلى ضمن الميزانية نفسها.

تم نسخ الرابط





