الأمن العراقي يُحبط محاولة بيع رضيعة عمرها 4 أشهر

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق عن إحباط محاولة بيع رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر من قبل والديها، في محافظة ديالى، دون أن تتضح دوافع هذه الجريمة الصادمة.

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وذكرت الوكالة في بيان أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة رصدت معلومات تفيد بعزم زوجين على بيع طفلتهما، ما دفعها للتحرك الفوري وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود قبل إتمام الصفقة.



وخلال التحقيق، اعترف الأب والأم صراحة بنيتهما بيع الطفلة مقابل مبلغ مالي، دون الكشف عن الجهة التي كانت تنوي شرائها.



وقد تم تسليم المتهمين والرضيعة إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.