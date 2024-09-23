الأمن المصري يلقي القبض على رجل قاد سيارته داخل مياه البحر

وأبلغ الغواصون في المنطقة الجهات الأمنية عن الحادث، وتم القبض على السائق بعد إنقاذه. وكشفت التحقيقات أن السائق كان تحت تأثير الكحول عندما أقدم على هذه الخطوة.
وقال منصور أحمد، غواص وأحد شهود عيان الواقعة، إنه شاهد الشاب يقود سيارته بالقرب من مياه البحر على الشاطئ عند مدخل منطقة البلوهول، وفجأة دخل بالسيارة في عمق المياه، وقد حاول العودة ولكن لم يستطع، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لإنقاذه واستخراج السيارة.
وأوضح "منصور" أن الشاب كان يردد أثناء قيادته السيارة داخل المياه أنه يريد "غسلها"، مشيراً إلى أنه حاول الفرار من قوات الأمن لكنه لم يتمكن من ذلك.
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