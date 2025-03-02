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التحام مركبة "بروغريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

انطلاق صاروخ "سويوز 2.1 آ" مع مركبة "بروغريس إم إس 30" على متنها من مطار "بايكونور" الفضائي
انطلاق صاروخ "سويوز 2.1 آ" مع مركبة "بروغريس إم إس 30" على متنها من مطار "بايكونور" الفضائي
الأحد، 02-03-2025 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   التحمت مركبة "بروغريس إم إس 30" الفضائية الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، ونقلت إليها شحنة من الوقود والأغذية ومختلف المستلزمات الضرورية لرواد الفضاء.اضافة اعلان


وكان صاروخ "سويوز 2.1 آ" الحامل للمركبة قد انطلق من مطار "بايكونور" الفضائي على أراضي كازاخستان الساعة 0:24 بتوقيت موسكو، يوم 28 فبراير.

وبعد حوالي 9 دقائق، أوصل الصاروخ مركبة "بروغريس" إلى المدار. وبعد حوالي 50 ساعة، وصلت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن تستمر مهمة المركبة 193 يوماً.

وحسب بيان لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الفضائية الروسية، فإنه كان على متن المركبة 2.6 طن من مختلف المواد والمعدات التي نقلتها إلى المحطة الدولية، بما فيها 950 كغم من الوقود و420 لتراً من مياه الشرب و50 كغم من النيتروجين.

روسيا اليوم 
 
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