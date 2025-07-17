الخميس 2025-07-17 10:52 ص
 

التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي

تة
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   كثيرون لا يخططون لمرحلة التقاعد رغم أنها مفصلية، خصوصًا لمن عملوا سنوات طويلة بدوام كامل. فبينما ينتظر البعض الراحة، قد يواجه آخرون القلق والفراغ.

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دراسات حديثة تشير إلى أن:
السن المثالي للتقاعد هو 58 عامًا.
العمل بعد سن 65 قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 11%.
التقاعد المبكر مفيد لمن يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا.

 

نصائح للاستعداد للتقاعد


نفسيًا:
اعتبر التقاعد بداية جديدة.
خطّط ليومك بعد التقاعد لتجنب الفراغ.
تحدث عن مشاعرك ولا تكبت القلق.


عمليًا:
خطط مسبقًا ماليًا ونفسيًا.
تدرج في ترك العمل.
مارس هواياتك، وابقَ اجتماعيًا.
استثمر خبرتك في مشاريع أو استشارات.


ماليًا:
راجع مصادر دخلك.
أعد تنظيم ميزانيتك.
استشر خبيرًا ماليًا عند الحاجة.

 

التقاعد ليس توقفًا، بل فرصة لحياة مختلفة وأكثر توازنًا. الاستعداد الجيد يحوّله إلى تجربة غنية ومرضية.

 

لبنان 24 

 
 
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