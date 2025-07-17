التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي

دراسات حديثة تشير إلى أن:
السن المثالي للتقاعد هو 58 عامًا.
العمل بعد سن 65 قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 11%.
التقاعد المبكر مفيد لمن يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا.
نفسيًا:
اعتبر التقاعد بداية جديدة.
خطّط ليومك بعد التقاعد لتجنب الفراغ.
تحدث عن مشاعرك ولا تكبت القلق.
عمليًا:
خطط مسبقًا ماليًا ونفسيًا.
تدرج في ترك العمل.
مارس هواياتك، وابقَ اجتماعيًا.
استثمر خبرتك في مشاريع أو استشارات.
ماليًا:
راجع مصادر دخلك.
أعد تنظيم ميزانيتك.
استشر خبيرًا ماليًا عند الحاجة.
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