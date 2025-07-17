التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي

الوكيل الإخباري- كثيرون لا يخططون لمرحلة التقاعد رغم أنها مفصلية، خصوصًا لمن عملوا سنوات طويلة بدوام كامل. فبينما ينتظر البعض الراحة، قد يواجه آخرون القلق والفراغ.

اضافة اعلان



دراسات حديثة تشير إلى أن:

السن المثالي للتقاعد هو 58 عامًا.

العمل بعد سن 65 قد يقلل خطر الوفاة بنسبة 11%.

التقاعد المبكر مفيد لمن يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا.

نصائح للاستعداد للتقاعد



نفسيًا:

اعتبر التقاعد بداية جديدة.

خطّط ليومك بعد التقاعد لتجنب الفراغ.

تحدث عن مشاعرك ولا تكبت القلق.



عمليًا:

خطط مسبقًا ماليًا ونفسيًا.

تدرج في ترك العمل.

مارس هواياتك، وابقَ اجتماعيًا.

استثمر خبرتك في مشاريع أو استشارات.



ماليًا:

راجع مصادر دخلك.

أعد تنظيم ميزانيتك.

استشر خبيرًا ماليًا عند الحاجة.

التقاعد ليس توقفًا، بل فرصة لحياة مختلفة وأكثر توازنًا. الاستعداد الجيد يحوّله إلى تجربة غنية ومرضية.