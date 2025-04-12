الحزن يخيم على مصر بعد وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

وعانى شيكا من سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وأجلسه على كرسي متحرك.
وشغل شيكا مركز الظهير الأيسر، وبرز كأحد المواهب الواعدة، لكنه غادر الزمالك في سن التاسعة عشرة.
ثم انضم إلى نادي المقاولون العرب، ثم انتقل لاحقًا إلى طلائع الجيش، ودافع عن ألوان كما المنتخب المصري للشباب مواليد 1997.ولعب بجوار نجوم مثل مصطفى محمد وأكرم توفيق،
وتسببت وفاة اللاعب المصري بحالة حزن كبيرة في الجمهورية العربية المصرية ، خاصة وأن اللاعب كان يحارب مرض السرطان ويأمل أن يستعيد عافيته ويعود لزوجته وللرياضة التي يحبها .
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين
-
نجت من انهيار عقار منذ سنوات وماتت في كارثة الإسكندرية
-
ترامب يرفع قبضته ويزيح أوباما.. في لوحة تثير الجدل
-
تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)
-
لماذا تصدر روائح كريهة من الميكرويف؟ أسباب وحلول فعالة
-
كيف تنظفين الأحذية البيضاء المصنوعة من الأقمشة؟
-
كيف تختار مرتبة سرير مناسبة؟ نصائح أساسية لنوم مريح
-
طريقة تحضير "الأرز البخاري المدخن" خطوة بخطوة