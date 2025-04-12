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الحزن يخيم على مصر بعد وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

إبراهيم الجمال الشهير بـ"شيكا" توفي عن عمر يناهز 28 عاما
إبراهيم الجمال الشهير بـ"شيكا" توفي عن عمر يناهز 28 عاما
 
السبت، 12-04-2025 09:25 م
الوكيل الإخباري-   غيب الموت، يوم السبت، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك المصري السابق، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.اضافة اعلان


وعانى شيكا من سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وأجلسه على كرسي متحرك.

وشغل شيكا مركز الظهير الأيسر، وبرز كأحد المواهب الواعدة، لكنه غادر الزمالك في سن التاسعة عشرة.

 ثم انضم إلى نادي المقاولون العرب، ثم انتقل لاحقًا إلى طلائع الجيش، ودافع عن ألوان كما المنتخب المصري للشباب مواليد 1997.ولعب بجوار نجوم مثل مصطفى محمد وأكرم توفيق، 

وتسببت وفاة اللاعب المصري بحالة حزن كبيرة في الجمهورية العربية المصرية ، خاصة وأن اللاعب كان يحارب مرض السرطان ويأمل أن يستعيد عافيته ويعود لزوجته وللرياضة التي يحبها .

سكاي نيوز
 
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