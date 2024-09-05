"الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

ونُقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي "ابن امسيك" لتلقي العلاج الضروري على وجه السرعة.
وخضع المصابون لمراقبة طبية شديدة، وفق ما أعلنت عنه مديرة المستشفى المذكور في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أن الحالات التي أصيبت بالتسمم كلها مستقرة.
وأشارت المتحدثة إلى أن سبب وقوع الفاجعة يعود إلى تناول الضحايا – جلهم من فئة الشباب - أكلة خفيفة.
وأضافوا أن الضحايا اشتكوا من آلام شديدة في البطن وغثيان وارتفاع درجة الحرارة، قبل أن يُنْقَلُوا إلى قسم الطوارئ التي شخّصت حالاتهم بالإصابة بتسمم غذائي.
ومن جهتها، انتقلت السلطات وعناصر الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لتحليل العينات والكشف عن أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات.
و"الخبزة العجيبة" أكلة شعبية شهيرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة في الأحياء المغربية؛ تضم مجموعة من المكونات من بينها: البيض والأرز والبطاطس واللحم المفروم والزيتون وبعض البهارات وغيرها.
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