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"الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر
صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر
الخميس، 05-09-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري-   تعرض 30 شخصًا على الأقل لتسمم غذائي جماعي، بمنطقة "سباتة" بمدينة الدار البيضاء المغربية، جراء تناولهم أكلة "الخبزة العجيبة" الشعبية في محل لتناول الوجبات السريعة. 

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ونُقل المصابون إلى المستشفى الإقليمي "ابن امسيك" لتلقي العلاج الضروري على وجه السرعة.
وخضع المصابون لمراقبة طبية شديدة، وفق ما أعلنت عنه مديرة المستشفى المذكور في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أن الحالات التي أصيبت بالتسمم كلها مستقرة.


وأشارت المتحدثة إلى أن سبب وقوع الفاجعة يعود إلى تناول الضحايا – جلهم من فئة الشباب - أكلة خفيفة.

 

وأفادت عائلات الضحايا في تصريحات صحفية، أن المعنيين بالأمر تناولوا وجبة سريعة تسمى بـ"الخبزة العجيبة" من أحد محلات المأكولات السريعة، قبل أن تظهر عليهم أعراض التسمم الغذائي وعلاماته. 
وأضافوا أن الضحايا اشتكوا من آلام شديدة في البطن وغثيان وارتفاع درجة الحرارة، قبل أن يُنْقَلُوا إلى قسم الطوارئ التي شخّصت حالاتهم بالإصابة بتسمم غذائي.


ومن جهتها، انتقلت السلطات وعناصر الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لتحليل العينات والكشف عن أسباب الواقعة وتحديد المسؤوليات. 


و"الخبزة العجيبة" أكلة شعبية شهيرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة في الأحياء المغربية؛ تضم مجموعة من المكونات من بينها: البيض والأرز والبطاطس واللحم المفروم والزيتون وبعض البهارات وغيرها.

 
gnews

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صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر

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