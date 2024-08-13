 
الثلاثاء 2024-08-13 10:10 ص
 
 

الخيول تفكر في المستقبل وتخطط مثل البشر

تعبيرية
تعبيرية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   توصّلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الخيول عموماً و«الأصيلة غير المهجنة» خصوصاً، تتمتع بقدرة عالية على التخطيط لمستقبلها، والتفكير بشكل استراتيجي في تقبّل الأوامر الموجّهة إليها أو رفضها.


ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مضمون الدراسة التي أكدت أن الخيول تتمتع بالقدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وهي أكثر ذكاءً بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقاً.


واعتبرت الصحيفة أن هذه الدراسة تسهم في تحسين رفاهية الخيول بعد إظهار القدرات المعرفية التي تشمل «التوجيه نحو الهدف».


وشرحت الباحثة الرئيسية، لويز إيفانز، أن الدراسة أثبتت أن الخيول تتوقع عواقب ونتائج أفعالها.


وأخضع العلماء الخيول للعبة مكوّنة من 3 مراحل تعتمد على مبدأ «الثواب والعقاب»، خاضها 20 حصاناً، وتمت مكافأة الحيوانات في البداية لمجرد لمس قطعة من الورق بأنوفها.


وتفاجأوا بتعديل الخيول أسلوب تعاطيها مع مراحل اللعبة بمهارة للحصول على أكبر قدر من المكافآت، وبذل جهد أقل.

 

البيان

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات الخيول تفكر في المستقبل وتخطط مثل البشر

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل التعليم العالي: إطلاق موقع القبول الموحد اليوم قبل الساعة 3

الذهب

أسواق ومال الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب الأسواق لبيانات مهمة

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

تعبيرية

وظائف مدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية- أسماء

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خاص بالوكيل التعليم العالي: إطلاق موقع القبول الموحد اليوم قبل الساعة 3

جانب من الاقتحام

فلسطين مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"





 


 



الأكثر مشاهدة