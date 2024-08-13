الخيول تفكر في المستقبل وتخطط مثل البشر

ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مضمون الدراسة التي أكدت أن الخيول تتمتع بالقدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وهي أكثر ذكاءً بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقاً.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الدراسة تسهم في تحسين رفاهية الخيول بعد إظهار القدرات المعرفية التي تشمل «التوجيه نحو الهدف».
وشرحت الباحثة الرئيسية، لويز إيفانز، أن الدراسة أثبتت أن الخيول تتوقع عواقب ونتائج أفعالها.
وأخضع العلماء الخيول للعبة مكوّنة من 3 مراحل تعتمد على مبدأ «الثواب والعقاب»، خاضها 20 حصاناً، وتمت مكافأة الحيوانات في البداية لمجرد لمس قطعة من الورق بأنوفها.
وتفاجأوا بتعديل الخيول أسلوب تعاطيها مع مراحل اللعبة بمهارة للحصول على أكبر قدر من المكافآت، وبذل جهد أقل.
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