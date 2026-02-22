الأحد 2026-02-22 02:59 م

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا
ارشيفية
 
الأحد، 22-02-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية بوقوع مأساة في جبال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم انتشال جثث تسعة متزلجين لقوا حتفهم إثر انهيار جليدي ضخم اجتاح مسارات التزلج.اضافة اعلان


ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد باشرت فرق الإنقاذ عمليات بحث مضنية تحت أطنان من الثلوج والركام الأبيض فور وقوع الحادث، لتسفر الجهود عن انتشال الضحايا الذين حوصروا جراء الانهيار المفاجئ. وتعد هذه الحادثة من بين الأقسى التي تشهدها المنطقة، نظراً لعدد الضحايا وحجم الكتلة الجليدية التي انهارت.

وتشهد المرتفعات الجبلية في كاليفورنيا تقلبات جوية حادة، مما يزيد من مخاطر الانهيارات الجليدية، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات متكررة لهواة التزلج بضرورة توخي الحذر والالتزام بالمسارات الآمنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة