الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد باشرت فرق الإنقاذ عمليات بحث مضنية تحت أطنان من الثلوج والركام الأبيض فور وقوع الحادث، لتسفر الجهود عن انتشال الضحايا الذين حوصروا جراء الانهيار المفاجئ. وتعد هذه الحادثة من بين الأقسى التي تشهدها المنطقة، نظراً لعدد الضحايا وحجم الكتلة الجليدية التي انهارت.
وتشهد المرتفعات الجبلية في كاليفورنيا تقلبات جوية حادة، مما يزيد من مخاطر الانهيارات الجليدية، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات متكررة لهواة التزلج بضرورة توخي الحذر والالتزام بالمسارات الآمنة.
-
أخبار متعلقة
-
حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط
-
المكسيك.. رصد جسم مجهول يشبه الصحن الطائر في السماء
-
مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"
-
أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
-
أصابعنا تحمل سرا من أسرار تطور الدماغ
-
ألوان جديدة لطائرة الرئاسة الأميركية
-
كيف نتجنب الجفاف والعطش في رمضان؟
-
قصة أبهرت العالم .. دمية تصبح أماً لقرد هجرته أمه بعد ولادته - صور