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السجن 190 عاما لطبيب في أميركا ارتكب جريمة بشعة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 07:18 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة أميركية يوم الأربعاء حكمًا بالسجن لمدة 190 عامًا بحق طبيب تخدير في مدينة دالاس، بتهمة حقن مادة حاصرة للأعصاب وأدوية أخرى في أكياس من السوائل الوريدية في مركز جراحة كان يعمل به.

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ووفقًا للمحكمة، فإن ما قام به طبيب التخدير أدى إلى وفاة زميل في العمل، وتعرض عدد من المرضى لحالات طوارئ في القلب.


وبدأت حالات الطوارئ بعد يومين من إخطار رينالدو ريفييرا أورتيز بخضوعه لتحقيق تأديبي في واقعة كشفت عنه أنه "انحرف عن مستوى الرعاية" أثناء عملية تخدير عندما تعرض مريض لحالة طبية طارئة.


وقال أورتيز، الذي كان له تاريخ من الإجراءات التأديبية ضده، لأطباء آخرين إن المركز يحاول معاقبته وإلحاق ضرر جسيم به.


وأظهرت وثائق المحكمة أن أورتيز، الذي جرى اعتقاله في سبتمبر 2022 وأدين في أبريل، لم يمثل أمام المحكمة الاتحادية عند النطق بالحكم.

 

سكاي نيوز عربية

 
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