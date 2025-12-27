السبت 2025-12-27 10:23 ص

السديس يشيد بإنسانية رجل الأمن في حادثة صحن المطاف

السبت، 27-12-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، بإنسانية رجل الأمن الذي تعامل مع شخص حاول إلقاء نفسه من الأدوار العليا في صحن المطاف بالمسجد الحرام.اضافة اعلان


وأكد أن تصرفه يعكس رقيّ التعامل وحرص رجال الأمن والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال الشيخ السديس في تصريح مصوّر بثته قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة "إكس":

"أؤكد لإخواني المسلمين على ضرورة تعظيم حرمة الحرمين الشريفين ومراعاة آدابهما، فهما موضعان للعبادة والطاعة، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على إيذاء نفسه أو الانتحار، فذلك من كبائر الذنوب".

وأضاف: "أحث قاصدي الحرمين خلال العمرة أو الزيارة على الانشغال بالعبادة والطاعة، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو هذه الشعيرة العظيمة".

وأعرب السديس عن تقديره لرجل الأمن الذي نجح في احتواء الموقف قبل وقوع الأذى، مشيرًا إلى أن ما قام به يجسّد تأهيل رجال الأمن وجهود المملكة في رعاية قاصدي الحرمين الشريفين.

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أن رجل الأمن يُدعى ريان آل أحمد، وأن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود أجرى اتصالًا به للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أثناء محاولته إنقاذ الشخص في المسجد الحرام.

روسيا اليوم
 
 


ع

ى

