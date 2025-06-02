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السعودية تتابع الحالة الصحية للحجاج عن بُعد عبر ساعات ذكية

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تعبيرية
 
الإثنين، 02-06-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-  بدأت المملكة العربية السعودية في استخدام منظومة رقمية متقدمة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج، عبر ساعات ذكية خصصت لهذا الغرض، ضمن جهود تعزيز جودة الرعاية الطبية خلال موسم الحج.

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وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن مركز الصحة الافتراضي يتولى مراقبة مرضى القلب عن بُعد، باستخدام تقنيات تشمل قياس نبض القلب، وتخطيطه، ونسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، بإشراف مباشر من كوادر مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية.


وتشبه الساعات الذكية المستخدمة في البرنامج الساعات التقليدية، ما يساعد على الحفاظ على خصوصية المريض ويوفر له راحة نفسية إضافية.


ويهدف البرنامج إلى الدمج بين الرعاية التخصصية والتقنيات الذكية لضمان سرعة الاستجابة الطبية وجودة الرعاية المقدمة للحجاج، خاصة أولئك الذين يتابعون علاجهم ضمن خدمات مركز الصحة الافتراضي.

 

سكاي نيوز 

 

 
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منوعات السعودية تتابع الحالة الصحية للحجاج عن بُعد عبر ساعات ذكية

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