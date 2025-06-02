السعودية تتابع الحالة الصحية للحجاج عن بُعد عبر ساعات ذكية

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن مركز الصحة الافتراضي يتولى مراقبة مرضى القلب عن بُعد، باستخدام تقنيات تشمل قياس نبض القلب، وتخطيطه، ونسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، بإشراف مباشر من كوادر مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية.
وتشبه الساعات الذكية المستخدمة في البرنامج الساعات التقليدية، ما يساعد على الحفاظ على خصوصية المريض ويوفر له راحة نفسية إضافية.
ويهدف البرنامج إلى الدمج بين الرعاية التخصصية والتقنيات الذكية لضمان سرعة الاستجابة الطبية وجودة الرعاية المقدمة للحجاج، خاصة أولئك الذين يتابعون علاجهم ضمن خدمات مركز الصحة الافتراضي.
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