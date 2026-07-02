الشرطة تطلق النار على رجل هدد عناصرها برذاذ فلفل في ألمانيا

11:45 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الألمانية مقتل رجل يبلغ من العمر 42 عامًا برصاص الشرطة في مدينة ريمشايد بولاية شمال الراين-وستفاليا غرب ألمانيا، خلال عملية أمنية مساء الأربعاء. اضافة اعلان





ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الادعاء العام في فوبرتال وشرطة هاغن، فإن الرجل هدد فتاتين برذاذ الفلفل ثم اعتدى على الشرطة قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد العثور عليه لاحقًا، حاولت الشرطة السيطرة عليه باستخدام مسدس صاعق دون نجاح، قبل أن يُطلق عليه أحد الضباط النار ما أدى إلى مقتله رغم محاولات إنعاشه.



وتتولى شرطة هاغن التحقيق في الحادثة بإشراف الادعاء العام في فوبرتال.





