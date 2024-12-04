‎الشرطة تقتحم منزلاً لدخول صاحبه في نوم عميق بتركيا - فيديو

وبعد محاولات عديدة من الجيران، لم يستجب الرجل لطرق باب شقته، ما زاد الشكوك لديهم بأن جارهم ربما قد مات متأثراً بالغاز، ليبلغوا الطوارئ بشكوكهم.
وسرعان ما وصلت الشرطة مع فرقة طوارئ وأخرى متخصصة بالتعامل مع المواد والتهديدات الكيميائية.
وفرضت الشرطة إجراءات حماية في المكان تحسبا لانتشار رائحة الغاز بالفعل، بينما عملت الفرق المتخصصة على قياس مستوى الغاز في الجو، وقد استيقظ كل سكان الحيّ في تلك الأثناء.
وقرر رجال الشرطة دخول المنزل، ونجحوا في فتح الباب الحديدي الخارجي للشقة، وبدؤوا بفتح الباب الخشبي، ليفاجؤوا بصاحب المنزل يفتح لهم الباب في تلك الأثناء.
وبدت الدهشة والغضب على الرجل من الموقف الذي وجد نفسه فيه، وسط استغراب رجال الشرطة من كونه على قيد الحياة، ولم يشعر بكل تلك الأحداث من حوله، بما في ذلك الاتصال بهاتفه النقال وطرق باب شقته مراراً.
وقالت وسائل إعلام تركية ، إن الرجل أبلغ الشرطة بأنه ظل لساعات طويلة بلا نوم قبل أن يدخل في ذلك السبات العميق، في حادث اعتبره كثيرون طريفاً.
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