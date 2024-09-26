 
الخميس 2024-09-26 10:53 ص
 
 

الشمس تتحول إلى حلقة نار في هذا اليوم .. أين يمكن مشاهدتها؟

صورة أرشيفية لكسوف الشمس الحلقي
صورة أرشيفية لكسوف الشمس الحلقي
الخميس، 26-09-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   في يوم الأربعاء 2 أكتوبر القادم ، تشهد سماء الأرض كسوف الشمس الحلقي، لكن الخبر السيئ هو أنه سيكون مرئيًا فقط فوق أجزاء من المحيط الهادئ وجنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.

اضافة اعلان


يمر مسار الكسوف الحلقي (بعرض 265 إلى 331 كيلومترًا) حيث سيغطي القمر ما يصل إلى حوالي 93٪ من قرص الشمس، فوق جزء صغير من الأرض. لكن هواة مشاهدة الأحداث الفلكية سيتمكنون من متابعته هنا على مدونة كسوف الشمس المباشر على Space.com.


يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويلقي بظله على الأرض. أثناء كسوف الشمس الحلقي، يكون القمر بعيدًا قليلاً عن الشمس مقارنةً بالكسوف الكلي، حيث يحجب قرص الشمس تمامًا. لذلك، لا يحجب القمر الشمس تمامًا ولكنه بدلاً من ذلك يخلق "حلقة نارية" مذهلة.

 

مصراوي

 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 


الأكثر مشاهدة