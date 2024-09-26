الشمس تتحول إلى حلقة نار في هذا اليوم .. أين يمكن مشاهدتها؟

الوكيل الإخباري- في يوم الأربعاء 2 أكتوبر القادم ، تشهد سماء الأرض كسوف الشمس الحلقي، لكن الخبر السيئ هو أنه سيكون مرئيًا فقط فوق أجزاء من المحيط الهادئ وجنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.

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يمر مسار الكسوف الحلقي (بعرض 265 إلى 331 كيلومترًا) حيث سيغطي القمر ما يصل إلى حوالي 93٪ من قرص الشمس، فوق جزء صغير من الأرض. لكن هواة مشاهدة الأحداث الفلكية سيتمكنون من متابعته هنا على مدونة كسوف الشمس المباشر على Space.com.



يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويلقي بظله على الأرض. أثناء كسوف الشمس الحلقي، يكون القمر بعيدًا قليلاً عن الشمس مقارنةً بالكسوف الكلي، حيث يحجب قرص الشمس تمامًا. لذلك، لا يحجب القمر الشمس تمامًا ولكنه بدلاً من ذلك يخلق "حلقة نارية" مذهلة.