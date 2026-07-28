الثلاثاء 2026-07-28 03:43 م

العثور على جثث 5 رضع داخل صناديق كرتونية في فرنسا

سصس
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:10 م

الوكيل الإخباري-   عثرت السلطات الفرنسية على رفات خمسة أطفال رضع داخل منزل زوجين في مدينة أورانج جنوب شرقي فرنسا، في قضية أثارت صدمة واسعة وفتحت تحقيقًا لكشف ملابساتها.

اضافة اعلان

 

وبحسب تقارير إعلامية، اكتشفت الشرطة الفرنسية الرفات داخل صناديق كرتونية، بعد بلاغ من مستشفى أورانج إثر وصول الزوجة (31 عامًا) للولادة، في حالة وُصفت بأنها ثالث واقعة لـ"إنكار الحمل".

 

وذكرت التقارير أن الزوج عثر على جثة متحللة داخل أحد الصناديق في المنزل، قبل أن يُبلغ المستشفى، لتباشر الشرطة الفرنسية عملية تفتيش أسفرت عن العثور على بقايا خمسة أطفال رضع داخل أكياس بلاستيكية موضوعة في صناديق كرتونية.

 

ولدى الزوجين طفلان يبلغان من العمر 8 و12 عامًا، إضافة إلى المولود الجديد. ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب وفاة الأطفال، فيما لم تُوقَف الزوجة حتى الآن، إذ تخضع للرعاية الطبية في المستشفى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

أخبار محلية انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

يسش

فيديو منوع دلافين وردية شوهدت على جسر غالاتا في إسطنبول

430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

أخبار محلية 430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

صسي

فيديو منوع شركة صينية طورت شاشة فائقة الخفة والشفافية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي



 
 






الأكثر مشاهدة

 