العثور على جثث 5 رضع داخل صناديق كرتونية في فرنسا

الوكيل الإخباري- عثرت السلطات الفرنسية على رفات خمسة أطفال رضع داخل منزل زوجين في مدينة أورانج جنوب شرقي فرنسا، في قضية أثارت صدمة واسعة وفتحت تحقيقًا لكشف ملابساتها.

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وبحسب تقارير إعلامية، اكتشفت الشرطة الفرنسية الرفات داخل صناديق كرتونية، بعد بلاغ من مستشفى أورانج إثر وصول الزوجة (31 عامًا) للولادة، في حالة وُصفت بأنها ثالث واقعة لـ"إنكار الحمل".

وذكرت التقارير أن الزوج عثر على جثة متحللة داخل أحد الصناديق في المنزل، قبل أن يُبلغ المستشفى، لتباشر الشرطة الفرنسية عملية تفتيش أسفرت عن العثور على بقايا خمسة أطفال رضع داخل أكياس بلاستيكية موضوعة في صناديق كرتونية.