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العراق تحذر من موجة غبار

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 31-07-2025 07:07 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة الانواء الجوية، تحديثات جديدة عن توقعات الطقس للأيام المقبلة في العراق.

وقالت الهيئة في بيان، ان "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة من جهة غرب البلاد، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح السطحية الشمالية الغربية، مما أدى إلى تصاعد موجات غبار خفيفة إلى معتدلة الكثافة في مناطق متفرقة من الأنبار ونينوى وأجزاء من المنطقة الوسطى".

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وذكرت ان "تصاعد الغبار جاء بسبب الفارق الحراري الناتج عن اندفاع الكتلة الهوائية الاقل حرارة نحو أجواء شديدة السخونة، ما أدى إلى تشكّل اضطرابات سطحية ونشاط الرياح الهابطة ، خصوصا فوق الأراضي المكشوفة والصحراوية".


وتوقعت الهيئة "استمرار تأثير الكتلة الهوائية خلال الساعات المقبلة، وفرص استمرار إثارة غبار  خفيف إلى معتدل في بعض المناطق المكشوفة"، لافتة الى ان "هناك انخفاض طفيف مرتقب على درجات الحرارة، خاصة في غرب وشمال البلاد ووسطها.


وبين ان "هناك تحسن تدريجي في مدى الرؤية الأفقية مع هدوء نسبي في حركة الرياح خلال الليل والصباح الباكر، على ان تعاود نشاطها المثير للغبار، لافتة الى ان "الغبار الحالي يُعد ظاهرة مؤقتة وعابرة مرتبطة بالتغير في خصائص الكتلة الهوائية، ولا يُتوقع أن يتحول إلى عاصفة غبارية واسعة الانتشار في عموم المدن".

 
 
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