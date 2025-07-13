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العراق تصدر مذكرة جلب بحق محلل سياسي محتال .. إليك التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري-   صادقت محكمة التمييز العراقية على مذكرة استقدام صدرت بحق المحلل السياسي نجم عبد الأمير القصاب، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال بموجب المادة 456 من قانون العقوبات.اضافة اعلان


وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة الثانية في محكمة جنايات الرصافة، فإن قاضي تحقيق الرصافة المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدر في 14 أبريل 2025 مذكرة استقدام بحق القصاب بعد توفّر الأدلة الأولية ضده.

وأضافت الوثيقة أن القصاب طعن بالقرار عبر وكيله القانوني بتاريخ 21 مايو 2025، إلا أن محكمة التمييز رأت أن الطعن "وقع خارج المدة القانونية المحددة"، وبالتالي قررت رده شكلاً استناداً إلى المادة 258/أ من أصول المحاكمات الجزائية.

ويُعدّ هذا القرار خطوة قضائية متقدمة في مسار القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، نظراً لبروز اسم القصاب كمحلل سياسي معروف في البرامج الحوارية والنقاشات العامة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من نجم القصاب بشأن القرار، فيما تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية من الإجراءات القضائية.

روسيا اليوم
 
 
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