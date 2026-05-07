الفرق بين الخجل لدى الطفل والقلق الاجتماعي

الفرق بين الخجل الطبيعي والقلق الاجتماعي عند الأطفال
الخجل جزء من شخصية الطفل
الخجل في جوهره سمة شخصية تعني التردد أو الحذر في المواقف الاجتماعية الجديدة. فالطفل الخجول قد يحتاج وقتاً أطول للتأقلم مع الأشخاص أو البيئات غير المألوفة، لكنه يبدأ بالانفتاح تدريجياً عندما يشعر بالأمان.
وغالباً لا يعيق هذا النوع من الخجل حياة الطفل، بل قد يرتبط بالهدوء وحسن الاستماع والتفكير قبل التفاعل.
متى يكون الخجل طبيعياً؟
يُعتبر الخجل طبيعياً عندما:
يظهر في المواقف الجديدة فقط
يتراجع مع الوقت والتعود
لا يمنع الطفل من اللعب أو التعلم
لا يسبب له خوفاً أو ضيقاً مستمراً
في هذه الحالة، يكون الخجل جزءاً من تطور الشخصية وليس مشكلة بحد ذاته.
القلق الاجتماعي أعمق من الخجل
القلق الاجتماعي لا يقتصر على التردد، بل يتضمن خوفاً مستمراً من الإحراج أو التقييم أمام الآخرين، ما ينعكس على سلوك الطفل وتفاعله اليومي.
وقد يظهر ذلك من خلال:
رفض المشاركة في الأنشطة الجماعية
تجنب التحدث أمام الآخرين بشكل دائم
القلق الشديد قبل المدرسة أو المناسبات
أعراض جسدية مثل التعرق أو تسارع ضربات القلب
ما الفرق بينهما؟
الفرق الأساسي أن الخجل سلوك طبيعي يخف تدريجياً مع الوقت، بينما يؤثر القلق الاجتماعي بشكل مباشر على حياة الطفل اليومية وعلاقاته ودراسته.
فالطفل الخجول قد يحتاج إلى تشجيع بسيط، أما الطفل الذي يعاني من القلق الاجتماعي فيحتاج إلى دعم أعمق وتدرج في التعامل مع المواقف الاجتماعية.
كيف يتعامل الأهل مع الحالة؟
ينصح الخبراء الأهل بـ:
عدم إجبار الطفل على التفاعل بالقوة
تشجيعه بلطف ومن دون ضغط
تعزيز ثقته بنفسه تدريجياً
تجنب مقارنته بغيره من الأطفال
الاستماع إلى مخاوفه بجدية
متى يجب طلب المساعدة؟
إذا استمر الخوف الاجتماعي وأثر على الدراسة أو العلاقات أو الحياة اليومية، فقد يكون من الأفضل استشارة مختص نفسي لتقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب.
