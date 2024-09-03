القبض على سائق دراجة «ديلفري» عرَّض حياة آخر للخطر بدبي

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن مركز شرطة البرشاء، باعتباره جهة الاختصاص، أحال السائق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات، لما قام به من تعريض حياة السائق الثاني للخطر، إثر خلاف اندلع بينهما على أولوية الطريق.
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم حل أي خلافات مع الآخرين بشكل مباشر وشخصي، وإنما عبر اللجوء إلى الجهات الشرطية المُختصة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور لضمان السلامة العامة وسلامة مُستخدمي الطريق.
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