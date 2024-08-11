القبض على 4 أشقاء سمموا والدهم للتخلص منه في مصر

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من مأمور مركز شرطة القرنة بورود إخطار من مستشفى بمحافظة الأقصر يفيد بوصول مسن مصاب بحالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة مجهولة بداخلها سم تسببت له في غيبوبة مؤقتة والاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.
وأوقفت الشرطة الأشقاء الأربعة لحين إجراء التحريات والعرض على النيابة العامة المصرية لتولي التحقيقات في الواقعة.
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