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المغامرة الأخيرة .. مصرع متسلقين في الهيمالايا

جبال الهيمالايا
جبال الهيمالايا
 
الثلاثاء، 20-05-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   لقي متسلّقان حتفهما أثناء محاولتهما تسلّق جبل لوتسي، رابع أعلى قمة في العالم، والواقع في سلسلة جبال الهيمالايا، بالقرب من جبل إيفرست.اضافة اعلان


وقالت إدارة السياحة النيبالية إن المتسلق الروماني بارنا زولت فاجو، البالغ من العمر 48 عامًا، توفّي يوم الأحد خلال صعوده إلى قمة جبل لوتسي، وتحديدًا في منطقة شديدة الانحدار تُعرف باسم "لوتسي كولوار"، والتي يتجاوز ارتفاعها ثمانية آلاف متر.

وأوضحت السلطات أن فاجو كان ضمن بعثة استكشافية نظّمتها شركة "نيبال تريكس آند إكسبيديشن"، وكان يتسلّق من دون استخدام أسطوانة أكسجين.

وفي حادث منفصل، أفادت شركة "ماكالو أدفنتشر" السياحية أن متسلّقًا هنديًا يُدعى راكيش بيشنوي، يبلغ من العمر 39 عامًا، توفّي يوم الأحد أثناء نزوله من جبل لوتسي، على مقربة من تكوين صخري يُعرف باسم "يلو باند".

وقال المدير الإداري للشركة، موهان لامسال، إن بيشنوي، القادم من ولاية راجستان، كان قد تخلّى سابقًا عن محاولة لتسلّق جبل إيفرست، وكان يبدو في حالة صحية جيدة قبل أن يتوقّف عن الحركة بشكل مفاجئ خلال النزول.

وأضاف لامسال: "كان يتحدث بشكل طبيعي، ثم جلس فجأة وتوقّف عن الحركة. أرسلنا فريقًا على الفور، لكنه كان قد فارق الحياة."

وتشهد جبال الهيمالايا سنويًا حوادث مماثلة بسبب الظروف المناخية القاسية ونقص الأكسجين في المرتفعات العالية، ما يجعل تسلّقها مهمة شاقة وخطيرة حتى بالنسبة لأكثر المتسلقين خبرة.

سكاي نيوز
 
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