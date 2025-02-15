 
السبت 2025-02-15 04:55 م
 

المقاطعة تُطيح بكنتاكي وبيتزا هت في تركيا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 15-02-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري-   في تطور غير مسبوق، أعلنت شركة "يام براندز" الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، يوم 8 شباط، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة "إيش غذا"، المشغل للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعًا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار).اضافة اعلان


ورغم أن "يام براندز" بررت قرارها بعدم التزام "إيش غذا" بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات حول الدور الذي لعبته حملة المقاطعة، التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقًا لتقارير ، شهدت كنتاكي في تركيا تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية.

منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت "إيش غذا" استراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة "أفضل شريك امتياز لعام 2023" من "يام براندز".

لكن هذا التوسع السريع لم يكن مستندًا إلى قاعدة مالية صلبة، بل على الاقتراض المفرط، مما جعل الشركة تواجه أزمة سيولة خانقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع هذا الانهيار السريع، تبرز تساؤلات حول تداعيات القرار على القطاع الاقتصادي، ومصير آلاف العاملين، ومستقبل الامتيازات الأجنبية في بيئة استهلاكية باتت أكثر وعيًا وتأثيرًا.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي: الملك يقود الأردن بحكمة ورؤية استراتيجية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

تعبيرية

خاص بالوكيل سرقة ومحاولة اختطاف طفل في الرصيفة .. تفاصيل صادمة

جانب من عنلية الترحيل

عربي ودولي الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية

نقابة المهندسين

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

أرشيفية

عربي ودولي شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد



 




الأكثر مشاهدة