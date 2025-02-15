المقاطعة تُطيح بكنتاكي وبيتزا هت في تركيا

ورغم أن "يام براندز" بررت قرارها بعدم التزام "إيش غذا" بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات حول الدور الذي لعبته حملة المقاطعة، التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا لتقارير ، شهدت كنتاكي في تركيا تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية.
منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت "إيش غذا" استراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة "أفضل شريك امتياز لعام 2023" من "يام براندز".
لكن هذا التوسع السريع لم يكن مستندًا إلى قاعدة مالية صلبة، بل على الاقتراض المفرط، مما جعل الشركة تواجه أزمة سيولة خانقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع هذا الانهيار السريع، تبرز تساؤلات حول تداعيات القرار على القطاع الاقتصادي، ومصير آلاف العاملين، ومستقبل الامتيازات الأجنبية في بيئة استهلاكية باتت أكثر وعيًا وتأثيرًا.
الجزيرة
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