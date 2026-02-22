الأحد 2026-02-22 02:59 م

المكسيك.. رصد جسم مجهول يشبه الصحن الطائر في السماء

المكسيك.. رصد جسم مجهول يشبه الصحن الطائر في سماء غوادالاخارا (فيديو)
ارشيفية
 
الأحد، 22-02-2026 12:34 م

الوكيل الإخباري-  تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رصد جسم مجهول في سماء المكسيك، وُصف بأنه يشبه "الصحن الطائر".اضافة اعلان


ووفقًا للمعلومات المتداولة، شوهد الجسم فوق مدينة غوادالاخارا، حيث بدا في السماء بشكل دائري أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، الذين شبّهه بعضهم بالأجسام الطائرة المجهولة في أفلام الخيال العلمي.

وتُعد المكسيك من الوجهات التي تحظى باهتمام هواة تتبع ورصد الأجسام غير المألوفة في السماء، إذ تتكرر بين الحين والآخر تقارير عن مشاهدات مماثلة تثير فضول الرأي العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة