المكسيك.. رصد جسم مجهول يشبه الصحن الطائر في السماء

ووفقًا للمعلومات المتداولة، شوهد الجسم فوق مدينة غوادالاخارا، حيث بدا في السماء بشكل دائري أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، الذين شبّهه بعضهم بالأجسام الطائرة المجهولة في أفلام الخيال العلمي.
وتُعد المكسيك من الوجهات التي تحظى باهتمام هواة تتبع ورصد الأجسام غير المألوفة في السماء، إذ تتكرر بين الحين والآخر تقارير عن مشاهدات مماثلة تثير فضول الرأي العام.
