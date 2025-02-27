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الملك محمد السادس يدعو المغاربة للاستغناء عن أضحية العيد هذا العام

الملك محمد السادس: التحديات المناخية والاقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية
الملك محمد السادس: التحديات المناخية والاقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية
الخميس، 27-02-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-  دعا ملك المغرب محمد السادس مواطنيه إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي جراء جفاف حاد تشهده المملكة للعام السابع تواليًا.اضافة اعلان


وقال الملك المغربي في رسالة تلاها وزير الشؤون الدينية أحمد التوفيق عبر التلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء: "نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة"، ويحل عيد الأضحى هذا العام في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران القادم.

وأضاف أن سبب ذلك هو "ما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".

كما قال الملك المغربي إنه "أخذًا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررًا محققًا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

وتسبّبت موجة جفاف تضرب المغرب للعام السابع على التوالي في تراجع أعداد المواشي بنسبة 38% مع تسجيل عجز في الأمطار بنسبة 53% مقارنة مع متوسط الـ30 عامًا الأخيرة، وفق ما أفاد به وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فبراير/شباط.

وهذه أسوأ دورة جفاف تعيشها المملكة منذ مطلع الثمانينيات.

وتسبب شحّ الأمطار في عجز بمراعي تغذية الماشية، وانخفاض إنتاج اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.

ووقعت البلاد مؤخرًا صفقة لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا، وفي ميزانية 2025، علق المغرب رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الماشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .

وسبق لملك المغرب الراحل الحسن الثاني أن أوصى بعدم ذبح الأضاحي في الأعوام 1963 و1981 و1996 لأسباب مشابهة.

الجزيرة
 
gnews

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