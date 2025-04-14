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النعامة "هدهد" تعود إلى منزلها في تركيا بعد معاناة من الوحدة

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تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-  خضعت نعامة تُدعى "هدهد" لفحص طبي في قريتها الأصلية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا بعد أن هربت من المكان الذي أهديت إليه وعادت سيرًا على الأقدام لمسافة 15 كيلومترًا إلى منزل من قامت بتربيته.

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وفي 11 فبراير الماضي، تحولت واقعة هروب النعامة إلى حدث لافت بعدما شوهدت على الطريق السريع بين ديار بكر وسلوان، قبل أن تعود طواعية إلى قرية "كوزل كوي" حيث نشأت.


وفريق من كلية الطب البيطري في جامعة دجلة توجه لفحص "هدهد"، التي أظهرت علامات توتر وقلق بعد رحلتها الطويلة، كما فقدت شهية مؤقتًا وظهرت عليها أعراض شبيهة بالاكتئاب. لكنها استعادت عافيتها بعد العلاج وعودتها إلى صاحبها، حيث بدأت أعراض التوتر في التخفيف تدريجيًا.

 

روسيا اليوم 

 

 
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