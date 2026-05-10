الولايات المتحدة: وفاة شخص بعد اصطدامه بطائرة في مطار دنفر الدولي

الأحد، 10-05-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   رصد تسجيل صوتي لحظات من الارتباك على متن رحلة تابعة لـFrontier Airlines رقم 4345، بعد اصطدام الطائرة بشخص كان داخل منطقة المدرج في مطار دنفر الدولي، ما أدى إلى توقف الطائرة وإعلان حالة طوارئ.

وبحسب تسجيلات مراقبة الحركة الجوية، قال قائد الطائرة: "برج المراقبة، نحن نتوقف على المدرج، اصطدمنا بشخص، وهناك حريق في المحرك".


كما أفاد موظفو المطار بوجود حادث خطير على المدرج، مشيرين إلى أن الشخص كان داخل منطقة غير مسموح بها أثناء حركة الطائرة.


وأكد المطار أن الحادث وقع عند الساعة 11:19 مساءً بالتوقيت المحلي، وأن الشخص دخل إلى منطقة المدرج بعد تسلقه سياج محيط المطار، وفقًا للتصريحات الرسمية.


ونقلت قناة ABC News عن مصادر أن الطائرة من طراز Airbus A321neo شهدت اشتعالًا محدودًا في أحد المحركات بعد الحادث.


وأفادت تقارير أن الطائرة كانت تسير بسرعة تقارب 139 ميلاً في الساعة وقت الاصطدام، بحسب بيانات تتبع الرحلات.


وأظهرت لقطات من الموقع قيام الركاب بإخلاء الطائرة باستخدام الزلاجات الهوائية، بينما جرى نقلهم إلى صالة الركاب، ثم إلى رحلات بديلة.


وأكدت إدارة المطار أن الشخص الذي لقي مصرعه لم يكن موظفًا، واصفة إياه بأنه دخل منطقة محظورة بشكل غير قانوني.


من جانبه، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشخص تسلل عمدًا إلى منطقة المدرج، مؤكدًا ضرورة عدم الاقتراب من مناطق الطيران المحظورة.


وأفادت السلطات أيضًا بإصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة خلال عملية الإخلاء، دون تسجيل حالات خطيرة بين الطاقم أو الركاب.

 
 


ا

ل

