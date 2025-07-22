الثلاثاء 2025-07-22 11:29 ص
 

انتحار طالبة عراقية بعد صدور نتائج الثانوية رغم نجاحها

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   أقدمت فتاة عراقية على الانتحار بواسطة مسدس، عقب صدور نتائج امتحانات المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعات.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الطالبة حنين الغالبي نجحت في الامتحان، لكنها لم تكن راضية عن معدلها، فانتحرت بطلقة مسدس في منزلها بمحافظة ذي قار.

وعلمت الطالبة التي تسكن قضاء الشطرة في شمال محافظة ذي قار، بنتيجتها صباح أمس الاثنين، عندما أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور النتائج، قبل أن تنتحر بسبب توقعها الحصول على معدل أعلى.

ولم يتضح بعد سبب عدم تقدم الطالبة باعتراض على نتيجتها، للتأكد من عدم وجود خطأ في التصحيح، فيما تحقق الشرطة في الحادثة لكشف ملابساتها.

ونعى أركان الغالبي، ابنته الراحلة حنين بعبارات مقتضبة، ليتلقى سيلا من عبارات المواساة والتعاطف.

وصدرت يوم أمس الاثنين نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، للعام الدراسي 2024 - 2025، والذي يمثل المرحلة الثانوية في العراق.

ويشهد العراق حوادث انتحار متزايدة في السنوات الماضية، وسط دعوات الأهالي والمختصين لدراسة أسباب الظاهرة ووضع حلول لها.

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ارم نيوز 

 
 
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